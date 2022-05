Le gouvernement du Québec remet pour la toute première fois les prix Pour un Québec sans racisme

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les premiers prix Pour un Québec sans racisme ont été décernés, aujourd'hui, par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, lors d'une cérémonie officielle. Les deux lauréats, Mme Elvire Bénédicte Toffa et Coconut Podcast, ont chacun reçu du ministre une médaille en témoignage de leur apport exceptionnel à la lutte contre le racisme et la discrimination au Québec. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du Parlement de Québec, en présence du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et de l'adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete.

Coconut Podcast est honoré dans la catégorie Organisme, en reconnaissance de sa promotion énergique et dynamique du dialogue en faveur de la déconstruction des préjugés. Grâce à son utilisation créative du balado, l'organisme donne à un vaste public un accès aux riches discussions qu'il mène ouvertement avec des citoyennes et citoyens de toutes origines. Ces rencontres s'inscrivent dans un parcours à l'échelle du territoire québécois, de l'Abitibi-Témiscamingue aux Îles-de-la-Madeleine, en passant par Mashteuiatsh et Odanak.

Mme Elvire Bénédicte Toffa est honorée dans la catégorie Personne physique, en reconnaissance de son action mobilisatrice passionnée et de son dévouement admirable au service du vivre-ensemble québécois. Son parcours et ses réalisations, dans toutes les dimensions de sa vie, valorisent le respect des différences et le rapprochement interculturel. Organisatrice d'évènements, comme les activités qui entourent la Journée de la femme africaine et la marche contre le racisme à Trois-Rivières, elle est aussi cofondatrice du Regroupement des amazones d'Afrique et du monde, pour l'intégration socioprofessionnelle des immigrantes. Bénévole dans les activités interculturelles, tant à l'école de ses enfants qu'en collaboration avec le comité de solidarité de Trois-Rivières, elle agit à titre d'ambassadrice pour favoriser les rapprochements au sein de la société québécoise.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une distinction honorifique à des citoyennes et citoyens et à des organisations dont les actions contribuent concrètement à nous rapprocher toujours plus de l'idéal d'un Québec sans racisme. Les réalisations de la lauréate et du lauréat, mises en lumière avec ces prix, illustrent bien le caractère multidimensionnel de la lutte contre le racisme. Elles témoignent de la possibilité, pour toutes et tous, d'agir positivement et avec créativité dans leur milieu : chaque geste compte. Je félicite les deux récipiendaires pour leurs initiatives inspirantes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Composition du jury 2022

Le jury 2022 est composé de personnes reconnues pour leur engagement en faveur d'un Québec sans racisme et de l'égalité entre toutes et tous, ainsi que de représentantes et représentants du milieu de la recherche ou issus d'organisations qui appuient la lutte contre la discrimination, incluant l'administration publique :

Mme Rachida Azdouz, psychologue, autrice et chroniqueuse;

M. Maka Kotto, artiste, homme politique et chroniqueur, président du jury;

Mme Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice;

, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice; M. Mathieu J. Lainé, représentant du Secrétariat aux affaires autochtones;

Mme Liliane Kouamé-Kodia, représentante du Bureau de coordination de la lutte contre le racisme.

Lien pertinent :

www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-quebec-sans-racisme

