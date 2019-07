Le gouvernement du Québec rembourse désormais un contraceptif d'urgence plus efficace

Le contraceptif ella™ (ulipristal acétate) est maintenant remboursé au Québec

TORONTO, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Allergan Inc. a annoncé aujourd'hui que ella™, un contraceptif oral d'urgence d'une très grande efficacité, est maintenant couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Le contraceptif, qui est remboursé et offert dans toutes les pharmacies de la province, est indiqué pour la prévention de la grossesse lorsqu'il est pris dans les cinq jours (120 heures) suivant une relation sexuelle non protégée ou l'échec connu ou soupçonné d'un moyen de contraception1.

Le contraceptif ella™ repousse les limites de la « pilule du lendemain ». Il peut être administré jusqu'à cinq jours après une relation sexuelle non protégée2 et il est plus efficace que les autres contraceptifs oraux sur le marché2/3.

« L'annonce qu'a faite la RAMQ aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les femmes de notre province », a déclaré le Dr Fabien Simard, Président sortant de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ). « Désormais, toutes les Québécoises à la recherche d'un contraceptif d'urgence auront à leur portée plusieurs options thérapeutiques efficaces », a-t-il ajouté.

























1 Monographie de ella™ (ulipristal acétate). Allergan. 2018. 2 Glasier et coll. Lancet. 2010. 13 février, 375(9714):555-562. 3 SOGC. Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada (JOGC). Octobre 2015, 37(10, Suppl.):S5-S11.

Les Canadiennes sont exposées à des risques de grossesse non planifiée pendant une partie considérable de leur vie3. Les femmes utilisent les contraceptifs d'urgence pour prévenir une grossesse après une relation sexuelle, mais avant l'implantation.

« Il est important que les femmes connaissent les traitements qui sont les mieux adaptés à leurs besoins individuels, a expliqué Ema Ferreira, pharmacist, CHU Ste-Justine, vice-dean, Faculté de pharmacie, Université de Montréal. Ce meilleur accès est un grand pas dans la bonne direction pour la santé des Québécoises. »

Faits sur ella™

Le contraceptif d'urgence ella TM (ulipristal acétate à 30 mg) est plus efficace que les contraceptifs d'urgence à base de lévonorgestrel 2/ 3 .

(ulipristal acétate à 30 mg) est plus efficace que les contraceptifs d'urgence à base de lévonorgestrel . ella TM peut être pris jusqu'à cinq jours après une relation sexuelle non protégée 2/3 .

peut être pris jusqu'à cinq jours après une relation sexuelle non protégée . ella TM est également efficace chez les patientes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est élevé* 4 .

est également efficace chez les patientes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est élevé* . ellaTM est offert sous forme d'un comprimé unique et simple1.

* Remarque : L'efficacité n'a pas été évaluée chez les femmes dont l'IMC est supérieur à 35 kg/m2.

« Nous saluons la décision de soutenir les droits génésiques des femmes prise par le gouvernement du Québec, a déclaré Peter Dale, chef, Département Santé de la femme chez Allergan Inc. Les femmes à la recherche de solutions pour diminuer le risque de grossesse après une relation sexuelle non protégée peuvent compter sur ella™, une option plus efficace et, à compter d'aujourd'hui, plus largement accessible. »

À propos d'Allergan plc

Allergan plc, dont le siège social est établi à Dublin, en Irlande, est un chef de file pharmaceutique audacieux d'envergure mondiale. Allergan se concentre sur la mise au point, la fabrication et la commercialisation de dispositifs et de produits pharmaceutiques, biologiques, chirurgicaux et de médecine régénérative de marque pour des patients partout dans le monde.

Allergan commercialise un portefeuille de grandes marques et de produits de premier plan dans des catégories thérapeutiques liées au système nerveux central, aux soins oculaires, à l'esthétique médicale et à la dermatologie, à la gastroentérologie, à la santé des femmes, à l'urologie et aux agents anti-infectieux.

Allergan est un chef de file de l'industrie en matière de science ouverte, un modèle de recherche et développement qui définit notre approche visant à découvrir et à mettre au point des idées et des innovations révolutionnaires pour offrir de meilleurs soins aux patients. Grâce à cette approche, Allergan a bâti l'une des gammes de produits en développement les plus vastes de l'industrie pharmaceutique.

Le succès d'Allergan est propulsé par nos employés à l'échelle mondiale, qui se sont engagés à être audacieux pour la vie. Ensemble, nous bâtissons des ponts, propulsons des idées, agissons rapidement et produisons des résultats pour nos clients et pour nos patients partout dans le monde, en faisant toujours comme il se doit.

Menant des activités commerciales dans une centaine de pays, Allergan s'est engagée à collaborer avec les médecins, les fournisseurs de soins de santé et les patients afin d'offrir des traitements novateurs et importants qui aident les personnes du monde entier à vivre plus longtemps et en meilleure santé chaque jour.

























1 Monographie de ella™ (ulipristal acétate). Allergan. 2018. 2 Glasier et coll. Lancet. 2010. 13 février, 375(9714):555-562. 3 SOGC. Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada (JOGC). Octobre 2015, 37(10, Suppl.):S5-S11. 4 Glasier et coll. Contraception, 11 février 2011, 84:363-367.

Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Allergan à l'adresse www.Allergan.com (en anglais seulement).

Énoncés prospectifs

Les énoncés que comprend le présent communiqué et qui font mention d'événements futurs ou d'autres faits non historiques constituent des déclarations prospectives qui reflètent la perspective actuelle d'Allergan à l'égard des tendances et de l'information existantes à la date de publication du présent communiqué. Les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles d'Allergan, en fonction de plusieurs facteurs qui ont une incidence sur les activités d'Allergan. Ces facteurs comprennent notamment la difficulté de prédire le moment où la FDA accordera une approbation ou exercera une action, ou le résultat de ces dernières, le cas échéant; l'incidence des produits et des prix des concurrents; l'acceptation du marché et la demande continue des produits d'Allergan; l'incidence de l'incertitude liée au moment de l'arrivée sur le marché de médicaments génériques associés à des produits clés, notamment RESTASIS®, sur nos résultats financiers; l'incertitude associée aux projections financières, aux réductions de coûts et aux synergies prévues, aux restructurations, à l'augmentation des coûts et aux incidences fiscales défavorables; les difficultés ou retards de fabrication; et d'autres risques et incertitudes énoncés en détail dans les documents publics d'Allergan déposés périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission, comprenant, sans toutefois s'y limiter, le rapport annuel d'Allergan sur le formulaire 10-K pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2017 et le rapport trimestriel d'Allergan sur le formulaire 10-Q pour la période qui s'est terminée le 31 mars 2018. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Allergan se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

SOURCE Allergan

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Jennifer Gordon, Chef des communications, Allergan Inc., Tél. : 905 940-7003; Caroline De Silva, Argyle Public Relationships, cdesilva@argylepr.com, Tél. : 416 968-7311, poste 231