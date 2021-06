Le gouvernement du Québec octroie 54 000 $ pour appuyer le circuit interactif L'Écho des origines

BÉCANCOUR, QC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme est heureuse de confirmer l'attribution d'une aide financière de 54 000 $ au Centre de la biodiversité du Québec. Ce soutien visait à appuyer la mise en place du circuit interactif L'Écho des origines.

La ministre en a fait l'annonce en compagnie du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre, volets Projet Saint-Laurent et Zones d'innovation, M. Donald Martel, à l'occasion de l'inauguration de cet attrait.

Cette aide financière a été attribuée dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Citations :

« Je me réjouis que votre gouvernement ait contribué à la mise en place du circuit interactif L'Écho des origines dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques. Ce genre d'expérience de plus en plus recherchée par les visiteurs contribuera à enrichir l'offre touristique du Centre-du-Québec. Je salue le travail réalisé par le Centre de la biodiversité du Québec pour la création de ce circuit hors du commun qui aidera à assurer une relance touristique forte et durable dans la région et au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Ce nouvel attrait touristique au Centre de la biodiversité du Québec se démarque par son audace et son originalité. J'invite tout le monde à parcourir ce sentier qui leur fera vivre une expérience unique. Je suis heureux pour le Centre et la communauté, qui bénéficieront certainement des retombées de ce projet touristique. Encore une fois, votre gouvernement démontre qu'il est présent pour appuyer les initiatives porteuses et bénéfiques pour tous. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre, volets Projet Saint-Laurent et Zones d'innovation

« Tourisme Centre-du-Québec est fier d'appuyer le Centre de la biodiversité afin de bonifier l'expérience L'Écho des origines. Cette aide financière permettra non seulement d'améliorer le parcours, mais aussi d'assurer la sécurité des visiteurs en favorisant une plus grande distanciation sociale. Le projet proposé par le Centre de la biodiversité permet de façon interactive de découvrir la mer de Champlain et l'influence des humains sur la protection de la biodiversité, des thèmes en accord avec les nouvelles tendances touristiques. »

Yves Zahra, directeur général, Tourisme Centre-du-Québec

Faits saillants :

Cette aide a contribué à la mise en place de mini-stations au projet L'Écho des origines afin de bonifier l'expérience et de l'adapter au contexte de distanciation physique imposé par la pandémie.

afin de bonifier l'expérience et de l'adapter au contexte de distanciation physique imposé par la pandémie. Le circuit, d'une distance de 1,8 km, est une expérience active de soirée pendant laquelle chaque visiteur, muni d'un outil technologique inusité, interagit avec des installations multimédias dissimulées tout au long d'un sentier en forêt. Cette nouvelle exposition s'adresse à un public de tout âge et l'entraîne dans une expérience ludique, éducative et hautement technologique.

L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique.

