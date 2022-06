Le gouvernement du Québec octroie 5 M$ pour le développement de l'offre touristique des Cantons-de-l'Est

SAINT-BENOÎT-DU-LAC, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 5 millions de dollars à l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour soutenir la réalisation d'un projet de réfection de ses infrastructures.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Ce financement est accordé sous forme de prêt par l'entremise du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Citations :

« L'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac est un attrait touristique majeur dont la réputation dépasse largement nos frontières. Ce haut lieu du tourisme spirituel et gourmand attire chaque année des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs, autant par sa beauté architecturale et son emplacement que par sa fromagerie et sa cidrerie. C'est avec fierté que notre gouvernement apporte son aide à ce projet de réfection. Assurer la préservation de l'abbaye est essentiel afin qu'elle puisse poursuivre sa croissance et continuer de jouer son rôle phare dans le développement de l'économie régionale et québécoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux du financement alloué à l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac par le gouvernement du Québec. Ce joyau est un atout important pour notre industrie touristique et contribue activement à la prospérité économique de la région. Je félicite les gestionnaires de l'abbaye pour leur détermination à préserver cet ensemble architectural, qui contribue de façon exceptionnelle au rayonnement des Cantons-de-l'Est et du Québec tout entier. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Comme père abbé de Saint-Benoît-du-Lac, je suis particulièrement soucieux de veiller sur le présent et l'avenir de cette maison de prière et de travail, selon la devise ora et labora de l'ordre bénédictin. »

Dom André Laberge, père abbé de Saint-Benoît-du-Lac

Faits saillants :

Le projet consiste à effectuer des travaux de réfection majeurs des infrastructures touristiques de l'abbaye, plus particulièrement le monastère, l'hôtellerie et l'église abbatiale, afin d'en assurer la préservation et de permettre la poursuite des projets de développement.





Le PADAT, un programme du ministère du Tourisme géré par Investissement Québec, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique québécois ;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Tourisme Qc (@tourisme_quebec) / Twitter

Ministère du Tourisme du Québec | Facebook

Ministère du Tourisme du Québec (MTO) | LinkedIn

Ministère du Tourisme du Québec - YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Marie-Josée Cornay, Attachée politique, Bureau de circonscription du député d'Orford, Tél. : 514 886-4797, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476