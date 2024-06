Le gouvernement du Québec lance la seconde phase de sa campagne de sensibilisation aux réalités des Premières Nations et des Inuit

MONTRÉAL, le 22 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec donne le coup d'envoi à la seconde phase de sa campagne visant à sensibiliser la population aux réalités des Premières Nations et des Inuit et à inviter le grand public à découvrir les 11 nations autochtones du Québec. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette seconde phase de la campagne, dont la première a été lancée au printemps 2023, est la continuité d'une stratégie visant à bâtir davantage de ponts entre les populations autochtones et allochtones du Québec. Plus concrètement, la campagne se déclinera à travers des capsules vidéo diffusées sur diverses plateformes web et s'adressant à l'ensemble de la population. Ces vidéos, dont la diffusion s'étalera jusqu'en 2025, présenteront tour à tour les Abénakis (Abénaquis), Atikamekw (Attikameks), Anichinabe (Algonquins), Eeyou (Cris), Innus, Inuit, Kanien'keha:ka (Mohawks), Mi'kmaq (Micmacs), Naskapis, Wendats et Wolastoqiyik (Malécites).

Chaque vidéo permettra au grand public d'en apprendre davantage sur la culture, l'histoire, les langues, les patrimoines, la gastronomie et les valeurs de chacune des nations. Ainsi, la pluralité des identités et la richesse des contributions autochtones à la société québécoise seront mises en évidence, ce qui favorisera le développement d'une meilleure compréhension des réalités autochtones.

Rappelons finalement que cette campagne sur les réalités autochtones est une réponse directe du gouvernement du Québec à des recommandations contenues dans le rapport du Groupe d'action contre le racisme et de la Commission Viens. La campagne a été élaborée en partenariat avec des représentantes et représentants des Premières Nations et des Inuit afin que le processus de création et le produit final soient les plus respectueux et représentatifs que possible. Les tournages des vidéos ont lieu au cœur des territoires des nations autochtones et mettent en vedette des figures connues.

Citations :

« Je suis extrêmement fier de lancer officiellement la seconde phase de cette campagne! Elle permettra à tous de découvrir des univers culturels riches et diversifiés. Ce genre d'initiative contribue directement à l'élimination de préjugés et à l'atteinte d'un meilleur vivre-ensemble. J'ai espoir que la diffusion des vidéos suscite le dialogue et la curiosité de tous. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé à leur réalisation. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

