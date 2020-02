Le gouvernement du Québec investit près de 545 000 $ pour bonifier l'offre du Saint-Laurent touristique en Gaspésie

Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Saint-Laurent touristique

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'institution muséale Exploramer dans le développement de ses activités en lui allouant une aide financière de 543 600 $. Celle-ci sera destinée à la construction d'un nouveau bateau écoénergétique pour les activités d'excursion en mer offertes aux visiteurs. Le projet représente des investissements de plus de 1,6 million de dollars dans la région de la Gaspésie.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide gouvernementale provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - volet 4, Appui à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique du ministère du Tourisme.

Citations :

« Précieux et majestueux, le fleuve Saint-Laurent est une ressource incomparable pour le Québec et constitue un attrait majeur auprès des touristes d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi investir dans sa mise en valeur est essentiel. En soutenant un projet comme celui d'Exploramer, votre gouvernement agit pour développer le plein potentiel de l'offre touristique portée vers le Saint-Laurent et faire du Québec une destination qui se démarque à l'échelle mondiale par la qualité des expériences proposées aux visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cet investissement important prouve que le gouvernement a à cœur le développement économique des régions. Le nouveau bateau permettra à Exploramer de bonifier son offre et d'attirer un plus grand nombre de visiteurs. Je salue l'excellent travail des acteurs du milieu et leur volonté à contribuer activement au dynamisme régional. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière accordée soutiendra la réalisation du volet 1 du projet de pérennisation de l'institution muséale, qui s'est donné la mission de sensibiliser à la préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent . Le nouveau bateau aura une plus grande capacité d'accueil et des coûts d'entretien, d'inspection et de carburant moindres que ceux du bateau actuel, en plus d'inclure certains équipements afin de mieux servir les thématiques scientifiques.

. Le nouveau bateau aura une plus grande capacité d'accueil et des coûts d'entretien, d'inspection et de carburant moindres que ceux du bateau actuel, en plus d'inclure certains équipements afin de mieux servir les thématiques scientifiques. La Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique vise à augmenter les recettes touristiques du Québec et le nombre de visiteurs, notamment en améliorant la compétitivité des régions et en stimulant leur économie.

