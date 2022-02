Le gouvernement du Québec investit près de 425 000 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans Lanaudière

CHERTSEY, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 424 500 $ pour soutenir le projet BESIDE Habitat, qui vise la construction d'unités d'hébergement en milieu naturel ainsi que d'infrastructures permettant la découverte du territoire lanaudois.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault.

Ce projet prévoit la construction et l'aménagement de quinze minichalets et d'un pavillon multifonctionnel destiné à la tenue d'activités de groupe et d'événements d'entreprise. Il comprend également la mise en place d'ateliers de transfert de connaissances et d'activités sportives et écotouristiques. L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique , volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure .

Citations :

« Le tourisme présente un potentiel de croissance extraordinaire pour Lanaudière et toutes les régions du Québec. En cette période de relance, on doit en profiter pleinement, dans une perspective de développement responsable et durable de notre destination. Votre gouvernement est en action de concert avec les entreprises pour bonifier et diversifier l'offre touristique partout au Québec, et nous sommes fiers d'appuyer le projet BESIDE Habitat, qui a ses racines ici, dans Lanaudière. En donnant l'occasion aux visiteurs de pratiquer en nature des activités culturelles et sportives en toutes saisons, nous leur permettons de vivre des expériences hors du commun. Nous contribuons ainsi à rendre notre destination toujours plus attrayante auprès de la population québécoise et des visiteurs de l'extérieur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureuse de cet investissement de notre gouvernement, qui vient soutenir les efforts des acteurs de l'industrie du tourisme et contribuer à leur succès. Ce projet de villégiature en milieu naturel aura des retombées économiques importantes pour les citoyens et les entreprises de Lanaudière, en plus de faire découvrir notre belle région aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« Cet investissement permet de concrétiser notre vision, soit de créer des milieux de vie innovants où nature et culture se retrouvent et, par le fait même, de protéger plus de 900 acres d'une forêt centenaire. Nous voulons offrir une destination architecturale où le savoir-être, le savoir-faire et la bienveillance écologique sont au cœur de l'expérience. Les aires communes favoriseront également le partage de connaissances dans le cadre d'ateliers et de concerts, mais aussi le contact entre les gens et la nature. »

Jean-Daniel Petit, président et cofondateur de BESIDE

« C'est une bonne chose que le gouvernement investisse dans toutes les régions du Québec. Nous sommes une petite municipalité avec un fort potentiel de développement, et je me réjouis de ce soutien, qui encourage les entrepreneurs et qui contribue à la revitalisation de Chertsey. »

Michelle Joly, mairesse de Chertsey

« Quand une entreprise comme BESIDE choisit de prendre de l'expansion et d'innover dans la région, je ne peux que m'en réjouir. On devient ainsi encore plus attrayant et l'on crée un effet d'entraînement au sein de la communauté d'affaires. Avec davantage de visiteurs, on doit pouvoir leur offrir une belle variété d'activités pour les inciter à rester chez nous plus longtemps. »

Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie

Faits saillants :

Le projet BESIDE Habitat prévoit également la protection à vie de 900 acres non développés, incluant un lac et ses berges, le réaménagement d'un bassin artificiel selon les normes gouvernementales ainsi que la réfection de sentiers pédestres.

L'aide gouvernementale s'ajoute aux 67 000 $ accordés par le ministère du Tourisme dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, en collaboration avec Tourisme Lanaudière, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette , la MRC Les Moulins, la MRC de L'Assomption, la MRC de Matawinie, la MRC de Montcalm , la MRC de D'Autray et la Table des préfets de Lanaudière.

, la MRC Les Moulins, la MRC de L'Assomption, la MRC de Matawinie, la MRC de , la MRC de D'Autray et la Table des préfets de Lanaudière. La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Fondée à Montréal en 2016, BESIDE est née du désir de créer une marque média à la croisée de la nature et de la culture, en marge de l'instantanéité et des discours polarisants. À sa petite équipe de passionnés se sont greffés des collaborateurs des quatre coins de l'Amérique du Nord - architectes, artistes, journalistes, photographes -, tous mus par l'ambition de créer un monde plus durable et solidaire. BESIDE compte aujourd'hui près de 100 000 magazines vendus, une plateforme numérique bilingue, des collaborations avec des éditeurs internationaux, plusieurs prix, une collection d'objets avec Fabrique 1840 et un premier habitat BESIDE niché en pleine nature lanaudoise.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 999-1939; Catherine Lavallée, Coordonnatrice aux communications, à la recherche et à l'administration, MRC de Matawinie, Tél. : 450 834-5441, poste 7001, Courriel : [email protected]; Pierre-Yves Beauchemin, Directeur du Service des communications et du développement économique, Municipalité de Chertsey, Tél. : 450 882-2920, Courriel : [email protected]; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Josée Labrecque, Directrice des communications marketing, BESIDE, Tél. : 514 466-0712, Courriel : [email protected]