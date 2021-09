Le gouvernement du Québec investit près de 254 000 $ pour bonifier l'offre touristique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'implantation de l'Économusée du prospecteur cristallier chez Cristal du lac grâce à l'attribution d'une aide financière de 253 500 $.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une visite des installations de l'entreprise, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard.

De cette somme, 153 500 $ provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Appui à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique du ministère du Tourisme et 100 000 $ est remis par l'entremise de l'Entente de partenariat régional touristique (EPRT) 2016-2020, en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Au Québec, nous avons la chance de pouvoir miser sur une offre touristique variée pour séduire les visiteurs. Ce nouvel économusée, qui mettra en valeur le métier de prospecteur cristallier et le cristal de quartz régional, en est un exemple parfait. Il permettra d'enrichir l'expérience des touristes de passage dans la région. En donner toujours plus à la clientèle touristique est une excellente façon de rehausser l'attractivité de notre destination et de stimuler notre économie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« J'accueille cette aide financière de notre gouvernement avec joie! Notre industrie touristique travaille fort pour offrir aux visiteurs des expériences uniques, comme le démontre ce nouveau projet des propriétaires de l'entreprise Cristal du lac. Grâce à cet économusée, les visiteurs découvriront le monde fascinant de la minéralogie et le métier traditionnel de prospecteur cristallier. Il s'agira assurément d'un nouvel attrait phare pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis du soutien accordé par notre gouvernement. Le tourisme est un levier économique d'une grande importance pour la région. C'est pourquoi nous devons continuer d'investir dans des projets structurants et créatifs comme celui annoncé aujourd'hui afin d'en offrir toujours plus aux visiteurs. Je félicite les propriétaires de l'entreprise Cristal du lac d'avoir mis sur pied une initiative qui rehaussera de belle façon l'attractivité de la circonscription de Lac-Saint-Jean! »

Éric Girard, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Lac-Saint-Jean

« En implantant l'Économusée du prospecteur cristallier, l'entreprise Cristal du lac offre une expérience distinctive, soit de partir à la découverte d'un métier et d'un savoir-faire original. Pour les visiteurs, c'est un privilège que de rencontrer des artisans passionnés et d'enrichir leurs connaissances par des visites authentiques et uniques. »

Lily Gilot, présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste :

à créer un économusée sur l'extraction et la transformation du cristal de quartz (construction d'un nouveau bâtiment et aménagement du bâtiment existant);



à produire du contenu sur l'histoire et les techniques de l'extraction minière du cristal;



à aménager un espace pour les visiteurs en vue de tenir des ateliers de nettoyage et de manipulation des cristaux et des activités d'animation;



à ajouter des composantes expérientielles à la visite guidée et autonome (vidéos, contenu interactif, musique, etc.).

L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois ainsi que l'augmentation du nombre de visiteurs et des dépenses touristiques dans la région.

