Le gouvernement du Québec investit près de 2,2 M$ pour le tourisme de nature et d'aventure au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAINT-PRIME, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'accorder une aide financière de 2 171 000 $ pour soutenir le développement du tourisme de nature et d'aventure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette somme permettra à l'entreprise CoolBox de réaliser l'acquisition et l'installation de 50 unités d'habitation autonomes de plein air sur des sites récréotouristiques de la région.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

De cette somme, une aide financière sous forme de prêt de 1 319 000 $ est versée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques. De plus, un montant de 852 000 $ est accordé dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, du ministère du Tourisme.

« Le Québec est un formidable terrain de jeux pour les amateurs de plein air, en toutes saisons. Le projet de villégiature en milieu naturel de l'entreprise CoolBox répond à un besoin d'hébergement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement à proximité des sites récréotouristiques. Votre gouvernement est fier de soutenir cette initiative prometteuse qui incitera encore davantage de visiteurs à séjourner dans la région. Cet achalandage contribuera à favoriser la forfaitisation entre les différents promoteurs du milieu et, bien sûr, la multiplication des retombées économiques pour la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'aide gouvernementale accordée permettra à l'entreprise CoolBox de réaliser un magnifique projet d'hébergement et à la région d'augmenter sa capacité d'accueil touristique. Les habitations autonomes de plein air quatre saisons en milieu naturel plairont assurément aux visiteurs qui viennent profiter de tout ce que notre beau territoire a à offrir. Je suis très fière du dynamisme incroyable dont fait preuve l'industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« J'accueille cette annonce avec joie. Ce projet d'hébergement est une excellente nouvelle puisqu'il permettra à plus de visiteurs de venir dans la région pour fréquenter nos sites récréotouristiques ainsi que nos parcs régionaux et nationaux à proximité. Je salue l'excellent travail de cette entreprise bien de chez nous, à qui je souhaite beaucoup de succès, et j'invite les acteurs du milieu à poursuivre le développement touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec toute la créativité qu'on leur connaît. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Le volet 1 du PADAT poursuit les objectifs suivants :

Stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.



Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.



Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces qui se distingue par son offre multiactivité.

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

