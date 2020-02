Le gouvernement du Québec investit pour encourager la pratique d'activités physiques dans 228 entreprises

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - De passage dans la région de la Mauricie, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a eu le plaisir d'annoncer que 228 PME des quatre coins du Québec ont reçu un total de plus de 5,7 millions de dollars pour réaliser des projets qui favorisent la pratique d'activités physiques en milieu de travail. Elle était accompagnée de son collègue Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de Trois-Rivières.

Ces projets ont pu être financés grâce au Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques (PAFEMAP), qui vise à aider les entreprises à se doter d'infrastructures sportives dans le but de favoriser la pratique d'activités physiques sur le lieu de travail.

Les bienfaits de la pratique d'activités physiques en entreprise sont nombreux et comprennent, notamment, la présence au travail, la productivité de la main-d'œuvre, l'amélioration du climat de travail, l'attraction et la fidélisation des meilleures ressources et des gains pour la santé physique et psychologique du personnel.

Deuxième appel de projets

Après le succès du premier appel de projets, qui a vu plusieurs centaines de projets être soumis, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur lancera prochainement la deuxième phase. Les entreprises désirant soumettre leur projet pourront le faire du 1er avril au 15 mai inclusivement. Les projets soumis peuvent se décliner en trois volets, soit l'aménagement d'installations sportives sur le lieu de travail, l'achat de matériel et d'équipement ainsi que l'organisation d'activités physiques et la promotion de celles-ci.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui va permettre aux milliers de Québécois et de Québécoises de concilier plus facilement leur vie professionnelle avec la pratique régulière d'activités physiques. Les 228 projets financés permettront à ces entreprises de bénéficier de tous les avantages associés au fait d'avoir des employés en santé, tant physique que mentale. Les bienfaits de l'activité physique sur le corps humain et sur le bien-être psychologique sont reconnus. Je suis très fière de m'associer à cette mesure et j'encourage fortement les entreprises à suivre la tendance de la santé et de l'activité physique au travail. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, les entreprises doivent faire preuve de créativité et trouver des solutions innovantes pour augmenter leur attractivité et leur taux de rétention. Les conditions de travail, soit le salaire et les avantages sociaux, sont les premiers leviers d'attraction, de rétention et de mobilité pour les travailleurs. Les entreprises se démarquent, comme employeurs, en rendant l'activité physique accessible à leurs employés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Outre le PAFEMAP, le gouvernement soutient d'autres initiatives qui favorisent la promotion de la pratique régulière d'activités physiques en milieu de travail, notamment :

la plateforme Web Actiz, qui fait la promotion de la pratique régulière d'activités physiques auprès des entreprises. Actiz propose des outils aux PME québécoises pour les aider à mettre en place des mesures organisationnelles favorables à la pratique régulière d'activités physiques contribuant à améliorer la santé et le bien-être de leurs employés;

la publication d'un avis du Comité scientifique de Kino-Québec (L'activité physique au travail : des bienfaits pour tous).

Liens connexes :

Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/

Actiz : https://actiz.ca/?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB37wjhIGg5U5MQEkICFoo9jD1ev1G0GlMqAerhJyr_SaqnbpKvZG_n_BoCpW8QAvD_BwE

Avis du comité scientifique de Kino-Québec : http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/lactivite-physique-au-travail-des-bienfaits-pour-tous-avis-du-comite-scientifique-de-kino-quebe/

Plan d'action pour la main-d'œuvre : https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/activite_phys.asp

