Le gouvernement du Québec investit plus de 475 000 $ pour la préservation du littoral côtier des Îles-de-la-Madeleine

L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 477 000 $, échelonnée sur deux ans, à la Corporation du parc de Gros-Cap pour la réalisation de travaux de remise en état du littoral côtier de la presqu'île de Gros-Cap. Les travaux permettront de maintenir l'accès au site et de sécuriser les bâtiments et les installations septiques.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a fait cette annonce aujourd'hui, dans le cadre d'une tournée aux Îles-de-la-Madeleine.

Citations :

« Notre gouvernement est très sensible à l'érosion du littoral des Îles-de-la-Madeleine, qui est un enjeu préoccupant pour les résidents et qui menace également l'économie de la région, dont l'un des principaux moteurs économiques est le tourisme. Les Îles sont exceptionnelles à de nombreux égards, notamment en ce qui a trait à leurs paysages et à leur faune et leur flore uniques. Il est primordial pour nous d'intervenir pour assurer le maintien de leur intégrité et je suis très fière que notre gouvernement soutienne la Corporation du parc de Gros-Cap afin de préserver l'accès au site, au bénéfice des résidents et des visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le parc de Gros-Cap est un site exceptionnel et très prisé. Nous devions en protéger l'accès et je suis donc très heureux de l'annonce d'aujourd'hui, qui permettra à tous, résidents comme visiteurs, de profiter de ce lieu exceptionnel encore longtemps. Je suis, comme ma collègue ministre du Tourisme, Caroline Proulx, convaincu que l'avenir du tourisme passe par une appréciation et un respect renouvelés envers les trésors naturels qui nous entourent, et cette annonce démontre que nous posons des gestes concrets en ce sens. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

« Les Îles-de-la-Madeleine sont aux prises avec un important phénomène d'érosion qui menace à très court terme certains secteurs névralgiques de l'archipel. Nous sommes très heureux des sommes annoncées aujourd'hui. Elles permettront de sauvegarder la Corporation du parc de Gros-Cap, une entreprise d'économie sociale qui existe depuis 25 ans et qui est primordiale pour l'économie et pour la communauté. »

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Depuis longtemps, le littoral des Îles-de-la-Madeleine subit les conséquences du réchauffement climatique en raison de la montée du niveau marin, de l'adoucissement hivernal, de la perte du couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent ainsi que de la modification du régime (intensité et fréquence des tempêtes). Ces phénomènes accélèrent et amplifient les aléas côtiers d'érosion et de submersion, menaçant ainsi les infrastructures (résidences, commerces, installations et sites touristiques), le plus souvent installées aux abords de la mer.





Le point de faiblesse de Gros-Cap est son étroit cordon situé au nord-est et qui définit l'accès à la presqu'île. Sans des travaux d'urgence, l'accès au site pourrait disparaître d'ici 2025.





La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine s'est engagée à accompagner la Corporation du parc de Gros-Cap afin d'assurer la réussite de ce projet.

