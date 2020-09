Le gouvernement du Québec investit massivement dans le concours LADN Montérégie, destiné aux entrepreneurs de la Montérégie

BELŒIL, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec souligne l'attribution d'un soutien financier de 172 299 $ à la Table d'action en entrepreneuriat Montérégie pour la tenue de ses activités dans le cadre de l'édition 2020 de LADN Montérégie. Depuis maintenant cinq ans, ce concours innovant et enrichissant vise à mettre en lumière des entrepreneurs de la Montérégie et à faire de la Montérégie la région la plus entreprenante du Québec.

Au cours du mois de septembre, cinq webinaires incluant des conférences et des ateliers interactifs seront offerts aux participants, dont un sur le thème de la gestion des ressources humaines. La soirée de gala annuelle aura lieu le 7 octobre prochain, en mode virtuel, et permettra de souligner les succès des nouveaux entrepreneurs de la Montérégie.

Citations :

« Les entrepreneurs constituent de précieux alliés pour assurer la croissance économique de toutes les régions du Québec. Cette force entrepreneuriale de la jeune génération est essentielle, et LADN Montérégie contribue à la stimuler et à la faire émerger, entre autres, en permettant de récompenser des gens d'affaires dans une phase déterminante de leur carrière. Le Québec possède un immense potentiel et c'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir l'organisation du concours LADN Montérégie avec une contribution financière de 99 515 $ provenant du Programme d'aide à l'entrepreneuriat. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le concours LADN Montérégie contribue au développement économique et social de la Montérégie, et ce, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En cette période cruciale de relance économique, il est essentiel de continuer à innover et une des façons d'y arriver est de poursuivre la valorisation de l'entrepreneuriat et d'en célébrer les succès. Il était important pour moi d'appuyer la tenue de cette initiative et mon ministère y accorde d'ailleurs une somme de près de 73 000 $. Très heureux de faire partie d'un gouvernement qui démontre toute sa confiance envers ces jeunes entrepreneurs qui ont choisi la créativité et l'innovation pour prendre leur place sur le marché du travail et au sein de la société. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Créé en 2014 par la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie, le concours LADN Montérégie vise à souligner le Leadership, l'Audace, la Détermination et l'esprit Novateur de nouveaux entrepreneurs dans les affaires depuis moins de trois ans en Montérégie.

La participation financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation provient du Programme d'aide à l'entrepreneuriat, volet 2, qui vise à soutenir les projets mis en œuvre par les tables d'action en entrepreneuriat.

Le concours LADN Montérégie est financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi - Table ad hoc de concertation. L'aide financière répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celui de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

Pour suivre le ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux, rendez-vous ici :

facebook.com/EconomieQc

twitter.com/economie_quebec

http://www.linkedin.com/company/économie-québec/

youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 643-4810; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca