Le gouvernement du Québec investit 20 M$ pour la construction du nouveau Musée de l'Holocauste de Montréal

QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, annoncent aujourd'hui un investissement de 20 M$ pour la réalisation du projet de construction du nouveau Musée de l'Holocauste de Montréal situé au cœur du centre-ville.

Le gouvernement souscrit à la mission du Musée d'informer et de sensibiliser la population sur le racisme et l'indifférence face aux propos discriminatoires. Il est nécessaire d'éduquer et de sensibiliser les prochaines générations sur l'Holocauste, les génocides et les représentations contemporaines de la haine et de la xénophobie. Le Musée de l'Holocauste de Montréal est un lieu incontournable pour commémorer l'histoire collective et rendre hommage aux victimes. En éduquant des milliers de personnes sur les crimes contre l'humanité, il œuvre également à réfléchir sur les idéologies menant à l'oppression.

Le gouvernement est fier de soutenir le Musée de l'Holocauste de Montréal qui a pour objectif de faire la promotion de valeurs telles que les droits de la personne, l'éducation et le respect. Rappelons que l'actuel gouvernement a nommé, pour la première fois, un ministre responsable de la Lutte contre le racisme afin de faire du Québec une société toujours plus ouverte, plus respectueuse et plus accueillante.

Ce soutien financier du gouvernement permettra de bâtir une installation qui logera l'ensemble des fonctions du Musée. Le projet vise à construire une galerie d'exposition principale plus grande ainsi qu'à ajouter une salle pour les expositions temporaires, des locaux polyvalents et un lieu de recherche. Grâce à ces travaux, le Musée accueillera davantage de visiteurs et de groupes scolaires, en plus de bonifier l'offre des programmes éducatifs en lien avec les expositions.

Citations

« La culture est un puissant agent de changement et d'éducation. Notre gouvernement est particulièrement fier de permettre au Musée de l'Holocauste de Montréal de poursuivre sa mission nécessaire de sensibilisation. Ce projet d'envergure représente un levier significatif pour le rayonnement de cette importante institution qui fait profiter le Québec d'une expertise sur un moment sombre de l'histoire mondiale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette annonce est une très bonne nouvelle. En plus de répondre aux besoins du Musée pour faire face à l'attrait grandissant qu'il suscite, elle démontre l'engagement de notre gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de racisme et les préjugés. Je salue la contribution de cette institution remarquable à la promotion du respect de la diversité auprès des citoyennes et des citoyens. »

Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Fait saillant

Le Musée de l'Holocauste de Montréal est une institution muséale agréée par le Ministère et reçoit une aide financière dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales.

Lien connexe

Aide aux immobilisations

