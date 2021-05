Le gouvernement du Québec investira 27,4 M$ pour bonifier les soins de santé et les services sociaux destinés aux Autochtones en milieu urbain

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec consacrera un soutien financier de 27,4 millions de dollars à l'amélioration de l'offre de services de première ligne aux populations autochtones. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a fait l'annonce, aujourd'hui, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Ce financement permettra de soutenir différents projets concertés entre des établissements de santé et de services sociaux et des organismes communautaires dans plusieurs régions du Québec, et ce, en vue d'une meilleure réponse aux besoins de santé et de mieux-être des Premières Nations et des Inuits en milieu urbain.

Cet investissement viendra concrétiser le projet de Clinique en santé autochtone, porté par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, afin d'accroître l'accessibilité aux services en milieu urbain et d'améliorer les conditions de vie des Autochtones de La Vallée-de-l'Or. Concrètement, le CAAVD pourra consolider et bonifier son offre de première ligne en santé et en services sociaux, connu sous le nom de clinique Minowé, et intégrer de nouveaux services qui prendront ancrage dans les savoirs, les identités et les valeurs autochtones.

La pertinence du modèle de Val-d'Or a été reconnue par la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens). Ainsi, l'investissement annoncé servira également à soutenir le déploiement de projets qui s'inspireront de ce modèle novateur. Cette offre de services concertés contribuera à améliorer l'accessibilité des services de première ligne culturellement pertinents.

L'appui du gouvernement du Québec à ce déploiement est un gage de reconnaissance des savoirs et des expertises autochtones et s'inscrit dans un effort d'amélioration de l'accès et de la qualité des services. Il constitue une réponse gouvernementale aux appels à l'action 96 et 97 de la commission Viens, qui sont de « financer de façon récurrente et pérenne les services inspirés du modèle de la Clinique Minowé, développé en milieu urbain à l'intention des peuples autochtones » et d'« encourager les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à mettre sur pied des services inspirés du modèle de la Clinique Minowé en milieu urbain, et ce, en collaboration avec les autorités ou organisations autochtones présentes sur leur territoire ». Avec ces projets, le gouvernement du Québec poursuit ses efforts vers l'équité de la population dans l'accès aux services publics et la satisfaction des usagers autochtones quant aux soins et aux services reçus au regard de leurs besoins particuliers. Ultimement, cet investissement contribuera à l'amélioration des conditions de vie des membres des Premières Nations et des Inuits qui vivent ou qui sont de passage dans les milieux urbains québécois.

Citations :

« Nous avons à cœur de tout mettre en œuvre pour améliorer l'accessibilité des services, et particulièrement les services sociaux et ceux de la santé, afin qu'ils soient offerts aux Premières Nations et aux Inuits dans un climat de confiance. Les initiatives annoncées s'inscrivent dans la continuité de ces efforts et elles s'appuient sur l'action concertée des établissements et des organismes communautaires autochtones. Je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie pour rendre le Québec encore plus inclusif, au bénéfice d'une meilleure santé et d'un mieux-être pour toutes et tous. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fier d'annoncer le financement d'une meilleure offre de services pour les Autochtones en milieu urbain. Le gouvernement du Québec a entendu les demandes exprimées par les acteurs du milieu et s'engage à participer activement à l'élaboration de services mieux adaptés aux besoins des populations autochtones. La reconnaissance des savoirs traditionnels marque aussi un important changement de paradigme. J'ai espoir que cela contribuera à restaurer la confiance des Premières Nations et des Inuits envers le système de santé et des services sociaux québécois. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Nous sommes très heureux de voir la réalisation de cet engagement financier du gouvernement envers le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD); un engagement qui reconnait nos approches et nos pratiques ancrées dans les savoirs et les traditions autochtones en matière de soins et de santé. Portée par un ancrage identitaire fort et l'innovation sociale, nous sommes fiers d'avoir mis en place la première clinique en santé autochtone au Québec, intégrée aux services de première ligne du CAAVD. Cette clinique, issue d'un partenariat avec le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, permet de rebâtir la confiance de la population envers le réseau de la santé. »

Oscar Kistabish, président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

« Depuis les 50 dernières années, les centres d'amitié autochtones, au Québec, occupent un rôle de premier plan pour assurer le mieux-être des Autochtones. L'annonce d'aujourd'hui vient réaffirmer cette vision et permettra que les Centres d'amitié développent des services en collaboration avec le système de santé, soit des services qui répondront concrètement aux besoins locaux, à l'image de ce qui se fait en matière de santé autochtone au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or depuis des années. »

Philippe Meilleur, président du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

