Le gouvernement du Québec inaugure de nouveaux services de sage-femme en Montérégie

VALLEYFIELD, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Le député de Beauharnois, Claude Reid, a pris part aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration des nouveaux services de sage-femme sur le territoire de la Montérégie-Ouest.

Les Services de sage-femme de la Vallée viennent ainsi répondre aux besoins des futurs parents de la région. Les locaux accueillent actuellement deux sages-femmes, la responsable des services et une agente administrative.

Couvrant le territoire de la Montérégie-Ouest, les services se déploieront graduellement. D'ici 2025-2026, quelque 130 suivis annuels pourront y être réalisés, et environ 85 accouchements. Il est prévu que trois autres sages-femmes et quatre aides natales s'ajoutent également au cours de l'année.

Ces services s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès aux soins et de mieux répondre aux besoins des Québécois et Québécoises.

Citations :

« Les futures mères aiment les services des sages-femmes, qui répondent à un besoin en croissance. Notre gouvernement est à l'écoute des besoins des jeunes familles. Nous entendons poursuivre nos efforts afin qu'encore plus de femmes enceintes puissent accéder aux services d'une sage-femme, si elles le désirent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'arrivée de ces nouveaux services est une excellente nouvelle. Je suis ravi de constater que les familles d'ici auront un meilleur accès à des services de périnatalité, à proximité de leur domicile. Merci aux équipes qui ont participé à la concrétisation de ce projet, et aux sages-femmes qui offriront leur expertise et une expérience plus personnalisée aux jeunes familles lors de cette étape importante de leur vie. »

Claude Reid, député de Beauharnois

Fait saillant :

Soulignons qu'un comité de parents participe depuis les premières étapes à la mise en place des services de sages-femmes.

