QUÉBEC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'entretenir un dialogue constructif et des relations mutuellement bénéfiques, le Secrétariat aux affaires autochtones et l'organisation Femmes Autochtones du Québec (FAQ) tiendront désormais des rencontres trimestrielles. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et la présidente de Femmes Autochtones du Québec, Viviane Michel, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ces rencontres permettront d'élaborer des solutions au regard d'enjeux prioritaires pour les femmes et les filles autochtones que l'organisation représente, entre autres, en matière de santé, de mieux-être, d'emploi, de pauvreté, de justice, de violence conjugale et familiale ou de lutte au racisme et à la discrimination.

La création de cette plateforme de discussion permettra à Femmes Autochtones du Québec de collaborer avec les instances décisionnelles du gouvernement, et de faire valoir les intérêts et les préoccupations des femmes et des filles des Premières Nations de partout à travers le Québec, qu'elles vivent en communauté ou en milieu urbain. Les deux parties prenantes s'attendent à ce que des actions et des changements significatifs émergent de ce partenariat visant à favoriser les conditions socio-économiques et politiques des femmes autochtones au niveau de celles de leurs consœurs allochtones.

Citations :

« Je suis très heureux de la création d'un lien soutenu entre les équipes du Secrétariat aux affaires autochtones et Femmes Autochtones du Québec. J'ai espoir qu'ensemble, nous pourrons développer des outils plus efficaces pour améliorer la situation globale des femmes des Premières Nations au Québec et sensibiliser davantage l'ensemble de la population à leurs réalités particulières. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Notre organisation se réjouit de ce partenariat, qui représente pour nous un réel engagement entre les femmes et les filles autochtones et le gouvernement du Québec. Ces rencontres qui se tiendront sur une base trimestrielle seront l'occasion pour FAQ de faire un suivi des dossiers et des intérêts de nos sœurs autochtones auprès des pouvoirs publics. »

Viviane Michel, présidente de Femmes Autochtones du Québec

À propos de Femmes Autochtones du Québec :

La mission de Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est d'appuyer les efforts des femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l'égalité des droits et de la santé. FAQ soutient également les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté.

