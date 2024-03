QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'émergence de multiples projets en intelligence artificielle (IA) et le souhait du gouvernement du Québec d'encadrer le mieux possible la mise en œuvre d'initiatives en matière d'IA amènent le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, à présenter ses premières intentions.

Afin de répondre à la recommandation du rapport du Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) sur l'encadrement de l'IA, dévoilé le 5 février dernier, qui propose de créer un registre public des systèmes d'IA déployés dans l'administration publique, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) rend obligatoire, pour les organismes publics, la déclaration de tout actif informationnel, de tout projet ou de toute autre initiative visant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils devront aussi mettre en œuvre toute recommandation ou tout cadre gouvernemental que pourrait formuler le Ministère en matière d'IA.

Afin de fédérer, au sein de l'administration publique, l'expertise de pointe sur les techniques, les solutions et les meilleures pratiques, le ministre a présenté le nouveau Centre d'expertise en intelligence artificielle, en analytique et en automatisation du MCN. Il s'agit d'une réponse à la recommandation du rapport du CIQ, d'une part, sur le rehaussement des compétences numériques des employés de l'administration publique; d'autre part, sur la planification et la mise en œuvre responsables de projets en IA hautement stratégiques.

Composé d'équipes multidisciplinaires dédiées à l'accélération des initiatives numériques de l'administration publique, dont celles intégrant l'intelligence artificielle, le Centre fournit une impulsion permettant au gouvernement du Québec de mettre en place des standards et des objectifs précis pour chaque nouveau projet en IA, notamment :

l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services;

la réduction des coûts;

Le perfectionnement de l'expérience citoyenne

Ces actions permettront à l'État d'évaluer les besoins et de prendre les mesures nécessaires pour bien encadrer l'usage de l'IA au bénéfice des Québécoises et des Québécois.

Citation :

« Aujourd'hui, nous répondons au rapport de l'innovateur en chef du Québec avec des gestes concrets. Les initiatives présentées permettront de favoriser le partage des bonnes pratiques et de développer une approche collaborative entre ministères et organismes concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'administration publique québécoise. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Je salue le leadership du ministre de la Cybersécurité et du Numérique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Le dépôt du rapport Prêt pour l'IA, issu d'une vaste démarche collective, représente un jalon important pour le Québec. Il permet à tout l'écosystème d'avancer avec rythme et rigueur vers l'IA responsable. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec franchit une autre étape importante dans le développement responsable et ambitieux de l'intelligence artificielle. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

