Le gouvernement du Québec consacre 3 millions de dollars par année pour soutenir des projets en appui aux objectifs de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer le lancement, en juin, d'un appel de projets pour répondre aux objectifs de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Une somme de 3 millions de dollars par année, soit de 2021 à 2024, sera consacrée à la mise en œuvre de cet appel de projets, à même les crédits du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

La Décennie, proclamée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'échelonne du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Elle vise à protéger et à promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine et à reconnaitre leur participation à l'enrichissement de nombreuses sociétés à travers le monde, dont le Québec. L'Assemblée nationale a déjà reconnu la Décennie, de manière unanime, par l'entremise de motions déposées en 2019 et en 2020.

Le financement de 3 millions de dollars, qui est annoncé aujourd'hui, soutiendra des projets structurants qui contribueront de manière importante à atteindre les objectifs de la Décennie, à savoir :

la reconnaissance de l'apport des communautés noires à la prospérité du Québec;

un meilleur accès à la justice;

le renforcement des capacités des populations noires;

la lutte contre toute forme de discrimination et de racisme.

Le financement de cet appel de projets s'ajoute à d'autres initiatives soutenues par le gouvernement du Québec en cohérence avec les objectifs de la Décennie, dont le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires ainsi que le Forum économique international des Noirs. De plus, cette annonce s'inscrit en complémentarité avec la mise en œuvre des recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme. Les modalités propres à cet appel de projets seront communiquées ultérieurement par le Ministère.

Citations :

« Le gouvernement du Québec réitère son engagement à promouvoir une société québécoise inclusive et plus ouverte à la diversité ethnoculturelle. Dans ce contexte, je suis fier d'inviter les organismes qui travaillent auprès des communautés noires du Québec à présenter des projets originaux qui feront vivre et qui concrétiseront les objectifs de la Décennie de manière novatrice ici, chez eux. Comme vous le savez déjà, la Décennie est reconnue par l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour rien. Nous devons lutter contre toute forme de racisme. Nous souhaitons également que la reconnaissance du talent et des réalisations des personnes d'ascendance africaine soit soulignée et qu'on en fasse la promotion. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« La Décennie est une initiative des Nations Unies qui vise à reconnaitre la participation des personnes d'ascendance africaine à l'enrichissement de la société ainsi qu'à favoriser leur épanouissement. L'appel à projets nous permettra de contribuer à ces objectifs en soutenant un chantier rassembleur pour le Québec. Notre gouvernement démontre, par cette annonce, son profond engagement pour la promotion et la protection des droits de la personne, qui sont une priorité de son action, à la fois ici et sur la scène internationale. Ayant agi comme coprésidente du Groupe d'action contre le racisme, je suis très fière que la réflexion que nous avons menée, dans les derniers mois, se concrétise par des mesures comme celle qui est annoncée aujourd'hui, en pleine cohérence avec nos engagements internationaux, tels que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

