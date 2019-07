Le gouvernement du Québec bonifie le financement de Place aux jeunes en région de 17,5 M$ sur cinq ans

GASPÉ, QC, le 21 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a procédé, ce dimanche, à l'annonce d'une bonification de l'ordre de 17,5 M$ sur cinq ans des sommes investies pour Place aux jeunes en région (PAJR). Le total des investissements pour cet organisme se chiffrera donc à 35 M$ pour les cinq prochaines années.

En ce qui concerne les Places aux jeunes (PAJ) de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui sont au nombre de six, M. Poulin a annoncé que l'investissement pour cinq ans s'élèvera à 1,8 M$. Du côté du PAJ Côte-de-Gaspé, où avait lieu l'annonce, l'investissement pour cinq ans sera de 300 000 $.

L'annonce a été faite en compagnie de M. Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région, et de M. Steve Fournier, directeur général du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé.

Ces investissements additionnels permettront d'étendre l'offre de services à 27 nouvelles municipalités régionales de comté (MRC), faisant grimper à 83 le nombre de MRC couvertes par Place aux jeunes. Ainsi, il sera possible d'aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions du Québec. Cette offre de service étendue vise également à freiner l'exode des jeunes Québécois hors des régions.

« Il importe que les jeunes puissent faire sentir leur présence partout au Québec. Notre gouvernement l'a affirmé clairement dès son arrivée : nos régions doivent être plus fortes et mieux représentées. Je crois que des initiatives comme Place aux jeunes en région aident résolument à atteindre ces objectifs, et c'est pourquoi nous avons tenu à leur donner un coup de pouce supplémentaire. »

« La force de PAJR, c'est notre réseau d'agents qui œuvrent sur le territoire depuis près de 30 ans et qui seront maintenant distribués partout au Québec grâce aux récents investissements du gouvernement du Québec. Chaque région a sa particularité, son charme et une panoplie d'opportunités professionnelles pour les jeunes. À nous de continuer de les faire découvrir et d'accompagner ces jeunes dans leur projet de s'établir en région. »

« Cette bonification du financement permettra à Place aux jeunes Côte-de-Gaspé d'être davantage en symbiose avec les besoins de notre milieu et des jeunes qui désirent s'établir en région. Le programme Place aux Jeunes en région est un outil extraordinaire de valorisation et de développement régional. Il contribue à accroître le dynamisme social et économique de notre communauté. Le soutien du milieu est essentiel au maintien de ce programme et de ses actions qui font le succès de Place aux Jeunes dans notre région et du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Côte-de-Gaspé. »

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse de 2016 à 2021 du gouvernement du Québec.

