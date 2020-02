Le gouvernement du Québec appuie les Rendez-vous Québec Cinéma

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier aux Rendez-vous Québec Cinéma, qui se déroulent à Montréal jusqu'au 7 mars prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, confirment une aide financière de 575 000 $ pour soutenir l'organisation de la 38e édition.

Les Rendez-vous Québec Cinéma participent au développement et à la vitalité de l'industrie québécoise du cinéma. À la fois lieu de rencontres, d'échanges et de découvertes, ce festival est une vitrine d'exception pour de nombreux jeunes cinéastes et une occasion, pour les amateurs, le grand public et les professionnels d'ici et de l'étranger, d'apprécier la qualité des productions québécoises.

Citations :

« Cette belle et grande vitrine que constituent les Rendez-vous Québec Cinéma permet au public d'apprécier la qualité et l'étendue de la production cinématographique québécoise. Si les œuvres de nos créateurs sont si appréciées ailleurs dans le monde, c'est non seulement parce qu'elles sont d'une grande originalité, mais aussi parce qu'elles sont le reflet de notre culture et de notre identité. On ne peut qu'être fiers de leur succès! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est avec fierté que votre gouvernement s'associe au succès des Rendez-vous Québec Cinéma qui soulignent l'extraordinaire savoir-faire des artistes d'ici. En accueillant des milliers de cinéphiles venus de partout, ces festivités contribuent au rayonnement de la métropole comme destination touristique de calibre international. J'invite d'ailleurs les visiteurs qui participeront à l'évènement à parcourir Montréal et sa région pour en découvrir les nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Réunissant dans la métropole des professionnels de l'industrie, des cinéphiles et le grand public, les Rendez-vous mettent en lumière le talent d'ici et continuent d'attirer, année après année, un nombre croissant de festivaliers. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réussite de cet événement qui réaffirme la position de Montréal comme ville de cinéma. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec se fait un point d'honneur de promouvoir et de favoriser la vitalité du français au Québec comme ailleurs au Canada, et ce, par des initiatives porteuses. Persuadée que la culture a un rôle important à jouer en ce sens, je suis fière que les Rendez-vous Québec Cinéma y contribuent de si belle façon, depuis des années. Je suis ravie que notre gouvernement s'associe à cette formidable tradition qui met à l'honneur les productions cinématographiques de chez nous, de même que le talent de nos réalisateurs. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

