Le gouvernement du Québec appuie le Festival TransAmériques

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival TransAmériques, qui s'est déroulé à Montréal du 26 mai au 12 juin.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 1 531 814 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Le Festival TransAmériques, qui a pour mission de contribuer à l'avancement de la danse et du théâtre par la diffusion et la production d'œuvres contemporaines, est un rendez-vous de création majeur en Amérique du Nord. Cet événement, par sa programmation, participe à la vitalité culturelle de Montréal qui en fait une métropole créative et vibrante. Pour sa 15e édition, le Festival a proposé 26 spectacles, tant de façon virtuelle qu'en salles ou à l'extérieur, le tout dans le respect des mesures sanitaires.

Citations

« Véritable lieu de rencontre, le Festival TransAmériques favorise les échanges entre les artistes et le public. En présentant à la même enseigne des artistes phares et émergents, il transmet l'amour de la danse et du théâtre contemporains aux Québécois de tous âges. Grâce à cet événement reconnu, le public a la chance d'assister à de nombreuses premières mondiales de créations québécoises. Le Festival est un véritable outil de promotion pour notre culture, tant auprès du public québécois que de celui d'ailleurs, et notre gouvernement est fier de le soutenir financièrement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications





« Cette année, le Festival TransAmériques a accueilli des artistes qui se sont produits en présentiel et en webdiffusion, pour le plus grand plaisir des amateurs de danse et de dramaturgie contemporaines. Je souligne le travail des organisateurs de l'événement qui ont su s'adapter afin de permettre au public d'aller à la rencontre de ces artistes et de découvrir leur création. Voilà une occasion unique de se divertir et de repartir à la découverte de la belle métropole qu'est Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme



« De par sa programmation, le Festival TransAmériques bonifie l'offre culturelle de Montréal et participe à son dynamisme culturel qui fait la spécificité de notre ville. Il est indéniable qu'il contribue à positionner Montréal parmi les grandes métropoles comme lieu de référence et d'avant-garde de la création contemporaine internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 981 500 $ provenant de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Il a également versé une aide spéciale de 37 814 $ à l'organisme en 2020-2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le ministère du Tourisme octroie une somme de 262 500 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes

