Le gouvernement du Québec appuie le Festival Classica

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la 10e édition du Festival Classica, qui se déroule à Saint-Lambert du 29 mai au 22 juin 2021.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 507 500 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Le Festival Classica a pour mission de promouvoir la rencontre entre la musique classique, les artistes, la relève musicale et les festivaliers. Pour sa 10e édition, le Festival propose une programmation novatrice sous le thème « De Wolfgang à Amadeus », à la fois en mode présentiel et en mode numérique, le tout dans le respect des mesures sanitaires. En effet, un nombre limité de personnes pourra assister aux différents concerts, lesquels seront par ailleurs captés pour être éventuellement diffusés.

Citations :

« Le Festival Classica est un rendez-vous incontournable pour les mélomanes. Sa notoriété contribue à positionner le Québec parmi les hauts lieux de la musique classique, révélant ainsi la place privilégiée occupée par cet art dans notre culture. Je salue les organisateurs du Festival qui, grâce à leur vision et à leur audace, contribuent à renforcer non seulement la vitalité culturelle de nos régions, mais aussi celle de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer Classica, un événement qui se démarque et qui lance chaque année la belle saison en permettant aux amateurs de musique classique une expérience unique. Par sa programmation exceptionnelle, il met de nombreux talents à l'honneur. Ce n'est pas étonnant qu'au fil des ans, il se soit taillé une place de choix dans les événements culturels et musicaux de la grande région métropolitaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Classica, par sa programmation exceptionnelle, enrichit l'offre événementielle du Québec et contribue à l'attractivité de notre destination. Il fait partie de ces événements qui ont su s'adapter avec brio à la situation particulière que nous vivons. Je salue les organisateurs de ce rendez-vous de musique classique, qui ont réalisé un tour de force afin de présenter un événement unique. Voilà une belle occasion pour le public d'aller à la rencontre de fabuleux musiciens. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, soutient le festival à hauteur de 270 000 $ grâce au programme Soutien à la programmation spécifique 2020-2021.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, soutient le festival à hauteur de 270 000 $ grâce au programme Soutien à la programmation spécifique 2020-2021. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 125 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 112 500 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions causées par la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

