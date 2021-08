Le gouvernement du Québec appuie le 39e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

Québec, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 161 725 $ au 39e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 29 août.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Créé en 1982, le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a pour objectif de favoriser les rencontres directes entre les visiteurs et les artistes afin de provoquer des échanges riches et stimulants. Cette année, douze artistes du Québec, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la France et de la Suède réaliseront une œuvre sur le thème Le temps des choses, rappelant le temps nécessaire pour traverser une crise sanitaire mondiale. De plus, des activités seront organisées en parallèle, telles que des tables rondes, des conférences et des projections cinématographiques.

Citations :

« Il ne fait aucun doute que Baie-Saint-Paul est un lieu de prédilection pour les artistes de partout, et le symposium a acquis ses lettres de noblesse depuis de nombreuses années. Cette nouvelle contribution financière de notre gouvernement permettra d'offrir au public un programme dynamique, riche en talents, en créativité et en rencontres, ce qui nous a tellement manqué au cours des derniers mois. J'invite les amateurs d'art contemporain à venir découvrir les magnifiques créations de ces artistes au cours de ce symposium international, qui fait notre fierté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul bonifie l'offre touristique de la magnifique région de Charlevoix depuis déjà trente-huit ans. Le gouvernement est fier d'appuyer cet événement d'envergure, qui met en valeur le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs, et qui nourrit la renommée du Québec comme destination culturelle et événementielle. Voilà une occasion parfaite de vivre l'art contemporain et de dire bonjour à tous les charmes de Charlevoix! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que votre gouvernement appuie cet événement unique au Québec et reconnu sur les scènes nationale et internationale. Une notoriété acquise notamment grâce à la qualité des œuvres présentées, à l'originalité de son programme et à sa formule inclusive, réunissant différentes formes d'art et favorisant la communication. Je salue les maîtres d'œuvre de l'édition 2021, qui aura une grande portée sur notre communauté. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je sais combien ce symposium est une fierté pour les citoyennes citoyens de Baie-Saint-Paul, et je suis ravie de ce financement gouvernemental, qui donnera des ailes à son organisation afin qu'elle puisse préparer une version 2021 haute en couleur et dans le respect des normes sanitaires. Depuis trente-huit ans, l'événement fait découvrir au public des artistes de renom et contribue à la réputation de la municipalité comme lieu accueillant et d'une beauté exceptionnelle. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 99 225 $ par l'intermédiaire du programme Soutien à la mission. De ce montant, 1 725 $ sont consentis sous forme de contribution spéciale en lien avec la COVID-19.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 99 225 $ par l'intermédiaire du programme Soutien à la mission. De ce montant, 1 725 $ sont consentis sous forme de contribution spéciale en lien avec la COVID-19. Le ministère du Tourisme attribue 37 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une subvention de 25 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales.

