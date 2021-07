Le gouvernement du Québec appuie le 35e Festival International Nuits d'Afrique

QUÉBEC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 594 010 $ au Festival International Nuits d'Afrique, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 18 juillet prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Créé en 1987, le Festival International Nuits d'Afrique est un rendez-vous estival célébrant la diversité culturelle. Sa programmation de qualité en salle, en plein air et en webdiffusion permet d'apprécier un vaste répertoire de musiques issues notamment de l'Amérique, de l'Afrique et des Antilles.

Citations

« La musique est un langage universel qui conduit à de merveilleux moments d'échange. Grâce à la vitrine qu'il offre aux artistes d'ici et d'ailleurs, le Festival International Nuits d'Afrique contribue au rayonnement d'une scène musicale créative et innovante dont nous sommes fiers. Notre gouvernement est très heureux de s'associer à cet événement majeur qui permet à un vaste public de découvrir nos artistes et qui participe à la vitalité culturelle du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival international Nuits d'Afrique fait partie de la vie événementielle montréalaise depuis 35 ans. Je désire saluer les organisateurs qui ont su s'adapter et qui présentent, cette année, une combinaison de prestations en salle, en plein air et en webdiffusion. Ainsi, les mélomanes peuvent apprécier le talent de ces artistes qui nous font vivre les rythmes du monde d'ascendance africaine. J'espère que les visiteurs qui participeront à ce rendez-vous musical profiteront de leur séjour pour dire bonjour à Montréal plus longtemps, en découvrant ses attraits et toutes les initiatives qui animent la ville en cette période estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis 35 ans, le Festival International Nuits d'Afrique contribue à faire de Montréal une métropole culturelle riche et dynamique. C'est l'occasion pour les Montréalaises, les Montréalais ainsi que pour les visiteurs de prendre part à des activités où la musique est le prétexte pour aller à la rencontre de diverses communautés. Soutenir cet événement phare de Montréal, qui est à la fois rassembleur et divertissant, est une fierté pour le gouvernement du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 259 510 $ par l'entremise du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du portefeuille ministériel. Plus précisément, le projet reçoit cette aide dans le cadre du programme Soutien à la mission.

Le ministère du Tourisme verse 184 500 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, octroie un montant de 150 000 $ en vertu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications