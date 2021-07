Le gouvernement du Québec appuie le 16e Festival international des arts de la marionnette à Saguenay

QUÉBEC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, qui se déroulera jusqu'au 1er août prochain. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière gouvernementale de 466 383 $ pour soutenir cet événement.

Depuis 1989, le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay est un rendez-vous biennal unique en son genre. Dans une ambiance conviviale, il invite les enfants et les adultes à découvrir une foule d'artistes d'ici et d'ailleurs grâce à une programmation diversifiée, que ce soit en salle, à l'extérieur ou dans des lieux insolites.

« Le Québec est reconnu pour sa créativité, son audace et le talent de ses artisans dans l'art de la marionnette, et nous en sommes très fiers. Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay est d'ailleurs un carrefour de réseautage reconnu dans ce domaine et une vitrine d'exception auprès d'un public avide de nouveautés. Ce rendez-vous culturel témoigne concrètement de l'originalité de nos créateurs et de la richesse des spectacles qu'il propose au public. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis que le gouvernement du Québec appuie le Festival international des arts de la marionnette, qui ne cesse d'émerveiller les visiteurs par son caractère original. Cette année, les organisateurs ont adapté leur programmation afin de permettre aux festivaliers d'assister à des activités en présentiel, mais aussi à six spectacles internationaux en numérique. Je suis certaine que les amateurs d'arts vivants apprécieront ces efforts. Je souhaite que les visiteurs, qui sont de passage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, prolongent leur séjour et en profitent pour dire bonjour aux attraits touristiques qu'elle a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay fait partie des événements phares du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont nous sommes fiers. Rassembleur et divertissant, il contribue à l'effervescence culturelle de notre région et à son attractivité. C'est également une occasion hors du commun pour les citoyennes et les citoyens, ainsi que pour les visiteurs, d'apprécier le savoir-faire québécois dans un décor enchanteur. J'ai une pensée spéciale pour les organisateurs à la veille de cette édition qui sera la première sans la présence de son fondateur, M. Robert Hakim, qui nous a quittés cette année. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillant

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 421 838 $ par l'entremise du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du portefeuille ministériel. Plus précisément, cette aide provient du programme Soutien à la mission et inclut une bonification ponctuelle dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le ministère du Tourisme verse 45 000 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

