Le gouvernement du Québec appuie KWE! À la rencontre des peuples autochtones

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à l'organisation de KWE! À la rencontre des peuples autochtones, qui se déroule à la place Jean-Béliveau à ExpoCité jusqu'au 4 juillet prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont confirmé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière gouvernementale de 388 500 $ pour soutenir cet événement, dont 100 000 $ proviennent du Fonds d'initiatives autochtones III, du Secrétariat aux affaires autochtones.

Véritable carrefour culturel, KWE! À la rencontre des peuples autochtones met en lumière les 11 nations autochtones présentes au Québec. Grâce à une programmation riche et diversifiée, les visiteurs auront notamment la chance d'assister à de multiples prestations artistiques et musicales ainsi que de participer à des ateliers sur des savoirs traditionnels en présentiel et en webdiffusion.

« Votre gouvernement a à cœur d'appuyer et de promouvoir le talent des artistes afin qu'ils puissent se faire connaître sur la scène internationale et ainsi, faire rayonner le Québec. Depuis le début, KWE! À la rencontre des peuples autochtones relève ce défi avec brio et ne cesse de se renouveler pour joindre un public avide de découvertes culturelles. Je salue les organisateurs de cet événement rassembleur et je leur souhaite une excellente édition 2021! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est très heureux de pouvoir contribuer à la réussite d'un événement aussi important que KWE! À la rencontre des peuples autochtones. Ce festival est une occasion de découvrir ou de redécouvrir leurs traditions culturelles, musicales et gastronomiques, le tout dans un contexte festif et convivial. La multitude d'activités et d'ateliers proposés vous permettra également d'en apprendre davantage sur les savoirs traditionnels des Premières Nations et Inuits et leurs multiples applications. Je félicite les organisateurs pour leur excellent travail et souhaite un bon festival à tous! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« En ce mois national de l'histoire autochtone, le gouvernement du Québec est fier de soutenir le festival Kwe! À la rencontre des peuples autochtones. Cet événement est une porte d'entrée au cœur de la culture vivante des nations autochtones présentes au Québec. J'invite les visiteurs du Québec à venir découvrir la gastronomie, les langues, l'art et tous les autres trésors que les nations autochtones ont à partager. Les festivals et événements du Québec contribuent à faire rayonner ce qui nous démarque sur la scène internationale en plus de générer des retombées économiques et culturelles pour l'ensemble de nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un événement qui met en valeur nos 11 nations autochtones du Québec. J'invite nos citoyens de la Capitale-Nationale à y participer et à embrasser cette occasion d'en apprendre davantage sur leur histoire, leur culture et leur gastronomie. Je félicite les organisateurs de nous offrir une programmation diversifiée, malgré l'incertitude qui a marqué les derniers mois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme totale de 145 000 $ pour la réalisation des activités. De ce montant, 75 000 $ proviennent du programme Aide aux projets et 70 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du portefeuille ministériel. Plus précisément, le projet est soutenu dans le cadre du volet Revitalisation, Création et Transmission, du programme Re-Connaître.

Un montant de 100 000 $ provient du Fonds d'initiatives autochtones.

Le ministère du Tourisme verse une aide financière de 73 500 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale, quant à lui, octroie un montant de 70 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

