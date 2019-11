Le gouvernement du Québec annonce une aide financière pour Place aux jeunes en région dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, ainsi que la députée de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, ont annoncé, aujourd'hui, l'investissement d'une somme de 900 000 $, sur cinq ans, pour le déploiement du programme Place aux jeunes en région (PAJR) dans les municipalités régionales de comté de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de La Côte-de-Beaupré. Cette somme permettra d'assurer le fonctionnement de trois points de service, dont un tout nouveau, sur La Côte-de-Beaupré.

Rappelons qu'à l'occasion du dépôt du budget 2019-2020, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à cette somme, l'organisme pourra aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions. Place aux Jeunes en région pourra dorénavant offrir des services dans l'ensemble des MRC rurales du Québec.

« La région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré est certainement parmi les plus belles au monde. Aujourd'hui, nous tenons parole. Notre gouvernement démontre, encore une fois, qu'il travaille activement à assurer la vitalité des régions. Jamais autant d'argent n'a été investi par un gouvernement pour le retour des jeunes en région, et nous sommes convaincus que celle de Charlevoix-Côte-de-Beaupré saura démontrer son attractivité. Je tiens à souligner la contribution de ma collègue, Mme Émilie Foster, à cette belle annonce. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Charlevoix et La Côte-de-Beaupré sont des endroits magnifiques qui ont beaucoup à offrir aux jeunes qui souhaitent s'y installer. La région offre une qualité de vie exceptionnelle, et le potentiel économique est évident pour tous ceux et celles qui ont la créativité et l'audace de s'investir. J'invite les jeunes à cogner à notre porte. Place aux jeunes est là pour leur faciliter la vie et les aider à réaliser leurs rêves. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« L'annonce qui est faite, aujourd'hui, nous touche particulièrement, car le projet Place aux jeunes a été mis sur pied, il y a bientôt 30 ans, dans la MRC de Charlevoix, conjointement à celles de Chibougamau-Chapais (maintenant Jamésie) et de la Vallée-de-la-Matapédia (maintenant La Matapédia). Bien que le phénomène d'exode rural ait évolué depuis, il n'en reste pas moins que les enjeux liés au développement socioéconomique et à l'attraction de la main-d'œuvre en région sont toujours bien réels. Il est donc extrêmement bienvenu que le gouvernement nous donne les moyens pour relever ces défis, notamment en bonifiant notre offre de services dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. »

Luc Dastous, président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région

« Le déploiement du programme Place aux jeunes en région confirme le rôle de leader du Service d'accueil des nouveaux arrivants en matière d'attractivité et d'intégration. Les autres services que nous offrons aux Services de main-d'œuvre l'Appui chapeautent également le Carrefour jeunesse-emploi et le Service spécialisé de main-d'œuvre. Cette concentration des services est un atout pour les jeunes qui s'établiront sur La Côte-de-Beaupré et pour les employeurs d'ici. »

Martin Larouche, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. L'organisme est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

