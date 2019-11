Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 2,1 M$ pour Place aux jeunes en région en Estrie

LAC-MÉGANTIC, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, accompagné de M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, ainsi que de M. François Jacques, député de Mégantic, a annoncé, aujourd'hui, l'attribution d'une somme de 2,1 millions de dollars, sur cinq ans, pour le déploiement du programme Place aux jeunes en région (PAJR), en Estrie. L'annonce a été faite en marge de la réunion du caucus des députés de l'Estrie.

La somme investie dans Place aux jeunes en région permettra le maintien ou le développement des services de l'organisme dans les MRC de Coaticook, du Granit, du Haut-Saint-François, des Sources, du Val-Saint-François et de Memphrémagog. Elle soutiendra également la poursuite de l'initiative Make Way for YOUth Estrie, gérée par l'Association des Townshippers, un programme particulier pour attirer la communauté anglophone en Estrie.

Rappelons qu'à l'occasion du dépôt du budget 2019-2020, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à cette somme, l'organisme pourra aider davantage les jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions. Place aux jeunes en région sera dorénavant en mesure d'offrir des services dans l'ensemble des MRC rurales du Québec.

« Il importe que les jeunes puissent faire sentir leur présence partout au Québec, et des initiatives comme Place aux jeunes en région aident résolument à atteindre cet objectif. Nous nous donnons, aujourd'hui, les outils afin de ramener le maximum de jeunes dans les MRC de la région. Du même coup, nous prenons soin de la plus grande richesse naturelle au Québec : la jeunesse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Il est important de souligner le bon travail de Place aux jeunes en région et d'appuyer son déploiement chez nous. Pour des jeunes ambitieux qui cherchent l'équilibre entre leur vie familiale et leur carrière, l'Estrie constitue une région de premier choix. Comme ministre responsable de la région, je ne peux que me réjouir de l'appui de notre gouvernement, qui permettra de garder ou de ramener encore plus de jeunes ici. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nos régions regorgent de potentiel en tant que milieux où s'établir, démarrer une carrière et contribuer à la vitalité d'une communauté. Je tiens à remercier Place aux jeunes en région, particulièrement du Haut-Saint-François et du Granit, qui permettent à des jeunes de venir s'épanouir ici, car tant la jeunesse que les régions sortent gagnantes de cette initiative. »

François Jacques, député de Mégantic

« Avec l'annonce que nous faisons aujourd'hui, la région de l'Estrie pourra renforcer son pouvoir d'attraction auprès des jeunes diplômés et nous croyons qu'un nombre croissant d'entre eux décideront de s'y établir pour y travailler, pour y fonder une famille, mais aussi pour y réaliser leurs rêves. »

Luc Dastous, président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région

« Nous accueillons avec enthousiasme l'annonce qui est faite aujourd'hui. En effet, l'attraction et la rétention de main-d'œuvre constituent un défi de taille pour tous les territoires. Cette bonification nous permettra d'effectuer davantage d'actions auprès des jeunes diplômés ainsi que des entreprises, en plus de nous assurer de continuer à participer au développement de toutes les MRC de l'Estrie qui bénéficient du programme Place aux jeunes en région. »

Nathalie Gervais, directrice générale d'Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien en région des diplômées et diplômés de 18 à 35 ans, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. L'organisme est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

