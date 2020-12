Le gouvernement du Québec annonce une aide de 80 000 $ pour la réalisation de l'État de situation socioéconomique de l'Outaouais et de ses territoires

GATINEAU, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 80 000 $ à l'Observatoire du développement de l'Outaouais pour la réalisation de l'État de situation socioéconomique de l'Outaouais. Cet outil d'information, complet et précis, permettra d'établir les stratégies économiques de la région.

Ce portrait dévoile l'état de chacun des territoires de l'Outaouais en vue d'en cerner les forces et faiblesses pour trouver des solutions adaptées aux enjeux définis. Composé de plus d'une vingtaine de synthèses thématiques, il favorise une compréhension plus fine des enjeux et des priorités économiques des filières de développement. Il a été conçu dans l'optique de répondre aux besoins en information des différents acteurs socioéconomiques de l'Outaouais, qu'il s'agisse de décideurs, de citoyens, d'intervenants, d'entrepreneurs ou bien d'organismes du milieu.

Citations :

« Je suis convaincu que le dévoilement de ce portrait socioéconomique permettra aux intervenants de l'Outaouais de développer des stratégies adaptées et porteuses pour leur région. Votre gouvernement est fier de soutenir financièrement ce projet, qui répond d'ailleurs au souhait exprimé de longue date par les acteurs du milieu : disposer d'un outil facile d'accès au sein duquel ils trouveront des données socioéconomiques fiables reflétant les défis soulevés par la crise sanitaire. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Afin de bâtir des projets de développement économique et des plans d'affaires adaptés et pertinents pour la région, les acteurs économiques doivent pouvoir se baser sur des données précises et pertinentes. Ce projet répond efficacement aux objectifs du ministère de l'Économie et de l'Innovation afin de cibler les besoins des entrepreneurs de la région puis d'y répondre. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce portrait de l'Outaouais permettra aux acteurs socioéconomiques de travailler leurs plans d'action et leurs offres de services en fonction des grands enjeux qui auront été dégagés. Je suis persuadé que cet outil d'information contribuera à répondre de façon adéquate aux besoins actuels et futurs de tous les citoyens et citoyennes de notre région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

L'Observatoire du développement de l'Outaouais est un espace collaboratif de partage d'information et de transfert de connaissances au sein duquel l'ensemble des partenaires travaille en vue d'anticiper les évolutions territoriales.

L' État de situation socioéconomique de l'Outaouais et de ses territoires constitue la version actualisée et remaniée du Portrait économique de 2014. Il répond notamment à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes.

constitue la version actualisée et remaniée du de 2014. Il répond notamment à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale participera à des ateliers interactifs en sous-groupes de discussion sur des thématiques présélectionnées par les participants. Dans ce cadre, ces derniers pourront également amorcer un échange sur les nouveaux défis économiques à relever en lien avec la COVID-19.

Une aide financière de 70 000 $ est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi , du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables. Une aide financière de 10 000 $ est accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide à l'entrepreneuriat , qui vise le soutien à la réalisation de projets provenant des Tables d'action en entrepreneuriat, afin de favoriser la concertation et la mobilisation des entrepreneurs et des différents intervenants locaux et régionaux en matière d'entrepreneuriat.

, qui vise le soutien à la réalisation de projets provenant des Tables d'action en entrepreneuriat, afin de favoriser la concertation et la mobilisation des entrepreneurs et des différents intervenants locaux et régionaux en matière d'entrepreneuriat. Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

