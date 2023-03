Le gouvernement du Québec annonce un projet pilote pour mieux répondre aux appels d'urgence au Nunavik

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, la présidente de l'Administration régionale Kativik, Mme Hilda Snowball, et le maire de la ville de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, annoncent la mise en place d'un projet pilote d'une durée d'un an pour la prise des appels d'urgence de quatre villages nordiques du Nunavik, soit Umiujaq, Kuujjuarapik, Inukjuak et Puvirnituq.

Le déploiement du projet pilote, amorcé par le ministère de la Sécurité publique, l'Administration régionale Kativik et la Ville de Saint-Eustache, permettra aux quatre communautés ciblées d'être desservies rapidement et de bénéficier des services de qualité d'un centre d'urgence 9-1-1 déjà établi qui respecte la réglementation en vigueur.

Ce service, qui s'effectuera à partir du Centre d'urgence 9-1-1 de Saint-Eustache, a pu se concrétiser grâce à l'installation de la fibre optique reliant désormais les quatre communautés nordiques. Il est prévu que l'ensemble des villages soient progressivement desservis par ce même réseau de télécommunication. La tenue de ce projet pilote permettra aussi de recueillir des statistiques sur le nombre d'appels reçus ainsi que les réactions des milieux policier et pompier du Nunavik au déroulement du projet.

Citations :

« Notre gouvernement est proactif dans l'amélioration de la sécurité de la population du Nunavik, et nous sommes heureux d'aller de l'avant, en collaboration avec nos partenaires, avec ce projet pilote qui permettra de diminuer les délais de réponse aux demandes d'interventions et de bonifier ces dernières dans le Nord du Québec. L'expertise du ministère de la Sécurité publique en télécommunications d'urgence, combinée à celle du Centre d'urgence 9-1-1 certifié de Saint-Eustache, apporte une solution concrète à un enjeu bien réel. Je suis persuadé que cette initiative permettra une meilleure coordination des actions lors des situations d'urgence. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette annonce pour le déploiement du projet pilote est une excellente nouvelle. Elle assure un service d'appels d'urgence en continu pour ces villages isolés. Je remercie tous les partenaires du ministère de la Sécurité publique, de l'Administration régionale Kativik et de la Ville de Saint-Eustache pour leur travail. En plus d'améliorer le service auprès des citoyens du Nunavik, cette initiative permettra des économies de coûts. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« À l'heure actuelle, il n'est pas rare au Nunavik que certains appels d'urgence ne reçoivent pas de réponse en raison du manque de lignes disponibles ou parce que le service n'est pas accessible à la suite d'une panne des systèmes de télécommunication. Comme Saint-Eustache possède à la fois la technologie éprouvée et l'expertise nécessaire pour répondre rapidement et adéquatement aux appels d'urgence, le lancement de cette initiative pourra certainement contribuer à éviter ce genre de situations aux populations concernées, en espérant qu'elle mènera à d'autres solutions porteuses pour l'ensemble du Nunavik. »

Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

Faits saillants :

En raison des nombreux enjeux logistiques liés à l'éloignement, touchant par exemple l'embauche de personnel et les coûts considérables de l'équipement technologique de même que de son transport vers le Nunavik, l'Administration régionale Kativik estime qu'un partenariat à long terme avec le Centre d'urgence 9-1-1 de Saint-Eustache serait la solution la plus viable pour la prise d'appels d'urgence éventuelle de ses 14 villages nordiques.

serait la solution la plus viable pour la prise d'appels d'urgence éventuelle de ses 14 villages nordiques. Le projet pilote est financé grâce à une subvention de 900 000 $ provenant du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 du Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

S'il advenait que la communication par fibre optique soit rompue en raison d'un bris d'équipement, les appels d'urgence transiteront par l'ancien système téléphonique analogique.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook: www.facebook.com/securitepublique/

Twitter: twitter.com/secpubliqueqc

Instagram: instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 418 999-1326; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]