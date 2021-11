Le gouvernement du Québec annonce son soutien à la création de l'École des dirigeants des Premières Nations

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, le premier ministre François Legault a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec soutiendra l'École des dirigeants des Premières Nations de HEC Montréal. Au cours des cinq prochaines années, un financement de 10 millions de dollars sera réservé afin d'assurer la pérennité de cette initiative.

Les programmes proposés s'adressent spécifiquement aux dirigeants et aux entrepreneurs des Premières Nations, et seront élaborés en collaboration avec celles-ci afin que la formation soit en adéquation avec les besoins.

L'École des dirigeants des Premières Nations vise à favoriser le développement économique par et pour les Premières Nations. Elle permettra de faire émerger une relève forte de leaders issus des Premières Nations qui aura un impact fondamental dans le développement de l'autonomie des communautés, des organisations et des entreprises autochtones.

Citations :

« La concrétisation du Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du Québec démontre notre désir de rassembler nos talents communs pour façonner ensemble l'avenir de notre économie. Grâce à la création de l'École des dirigeants des Premières Nations, nous appuierons ensemble la formation d'une nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs autochtones qui pourront rayonner, inspirer et prospérer dans leurs communautés et bien au-delà. Je salue l'esprit d'initiative de Mme Manon Jeannotte et de M. Ken Rock et je remercie HEC Montréal pour sa précieuse participation à ce projet. Travailler ensemble, c'est gagnant pour les peuples autochtones, c'est gagnant pour nos entreprises et c'est gagnant pour tout le Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Depuis plusieurs années, nos institutions encouragent la mise en place de ressources éducatives élaborées par et pour les Premières Nations et les Inuits, qui méritent d'avoir le nécessaire pour s'autodéterminer et devenir des acteurs clés de notre prospérité collective. La création l'École des dirigeants des Premières Nations incarne parfaitement cette volonté, et j'ai espoir que sa mise sur pied entraînera une multiplication rapide des leaders autochtones au bénéfice de leurs communautés, mais aussi de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Les formations seront livrées dans le cadre de courts programmes (1 à 8 jours), elles seront offertes simultanément en français et en anglais, et mèneront à l'obtention d'une attestation distincte;

Les contenus des formations seront inspirés de programmes de HEC, et séparés en 2 volets : leaders dirigeants et leaders d'affaires;

Les formateurs seront issus de plusieurs universités et du monde des affaires;

Les programmes seront offerts soit à Montréal ou directement dans les communautés, en mode présentiel, hybride ou entièrement en ligne.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/