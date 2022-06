QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a dévoilé, aujourd'hui, le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Le document renouvelle le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2017-2022 et détaille les nouveaux engagements du gouvernement, qui reflètent l'évolution des relations de nation à nation et des différents dossiers qui touchent les Autochtones.

Un plan ancré dans la réalité du terrain

Les actions gouvernementales prévues, pour les cinq prochaines années, et financées à la hauteur de 141,1 millions de dollars ont été divisées en six chantiers qui totalisent 52 mesures et qui mobilisent 13 ministères et organismes, en plus de nombreux partenaires autochtones.

Pour arriver à ce résultat, le gouvernement a mené une large consultation auprès des membres des Premières Nations et des communautés inuites, qui ont soulevé les enjeux prioritaires dans leurs milieux respectifs. Le statut de nation, la sécurisation culturelle, le cadre constitutionnel canadien et la responsabilité du gouvernement du Québec font donc partie des orientations du Plan d'action. De plus, une importance particulière a été accordée aux langues et aux cultures autochtones, ainsi qu'aux enjeux propres aux communautés inuites.

Une approche plus globale

Le gouvernement du Québec adapte son approche afin que le travail effectué en collaboration avec ses partenaires autochtones soit en meilleure adéquation avec les besoins exprimés. Il s'agit, dès lors, de travailler, de concert avec les milieux, à la conception et à la réalisation de démarches globales et durables qui mettent de côté les approches sectorielles rigides, au profit d'une méthode axée sur une vision du mieux-être qui correspond davantage à celle des communautés.

En vue de l'atteinte des objectifs annoncés, tous les outils (programmes, politiques publiques, actions législatives et réglementaires, etc.) seront employés simultanément. Une flexibilité supplémentaire permettra également des adaptations au Plan d'action, afin que les retombées en soient maximisées et que les moyens mis en œuvre restent en adéquation avec les besoins avérés. Aussi, pour faire en sorte que les réalisations avancent au rythme escompté et corriger le tir, si cela s'avère nécessaire, le gouvernement s'assurera formellement d'un dialogue ouvert et transparent avec tous les milieux concernés.

Citation :

« Le Plan d'action dévoilé aujourd'hui, est l'aboutissement d'un travail gouvernemental intense et de longue haleine, éclairé par des consultations fort productives auprès d'intervenants autochtones. Je suis très fier du résultat et je suis convaincu que l'approche novatrice que nous avons employée et la nature rigoureuse de nos mesures feront en sorte que les cinq prochaines années verront une amélioration réelle de la condition des Premières Nations et Inuit du Québec. J'ai espoir qu'ensemble, guidés par un plan ambitieux, nous pourrons constater l'établissement de relations toujours meilleures et de collaborations plus dynamiques entre l'État québécois et les Autochtones du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Voici un résumé des chantiers présentés en détail dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 :

Culture, langues autochtones et réconciliation

Enjeux prioritaires :

Langues autochtones

Cultures et arts autochtones

Réconciliation

Lutte contre le racisme et la discrimination

Quelques exemples de mesures :

Valoriser, promouvoir et préserver les langues autochtones du Québec

Bonifier l'aide et assurer un soutien adéquat aux médias autochtones

Soutenir la mise sur pied de formations autoportantes pour la transmission des langues autochtones

Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur les peuples autochtones à l'intention de l'ensemble de la population québécoise

Enjeux et défis des femmes autochtones

Enjeux prioritaires :

Violence conjugale, familiale ou sexuelle

Mobilisation et leadership

Quelques exemples de mesures :

Fournir une aide financière d'urgence à l'intention des victimes de violence

Mettre sur pied une ligne d'écoute, de clavardage et de référencement propre aux Premières Nations et aux communautés inuites

Développement global de l'enfant et des familles

Enjeux prioritaires :

Éducation et réussite scolaire (primaire et secondaire)

Soutien à l'enfance et aux familles

Quelques exemples de mesures :

Soutenir le déploiement de travailleuses et travailleurs de proximité en petite enfance « Turaartaviks » (programme Agir tôt) dans les communautés inuites du Nunavik pour les jeunes de 0 à 6 ans et leurs familles

Soutenir des initiatives qui visent la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones

Conditions socioéconomiques et inclusion sociale

Enjeux prioritaires :

Réussite éducative (collégiale et universitaire)

Inclusion sociale

Emploi et professionnalisation

Mobilisation citoyenne et action communautaire

Quelques exemples de mesures :

Soutenir la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec dans l'implantation d'un nouveau projet de milieu de vie communautaire pour les étudiantes et étudiants autochtones et leurs familles à Chibougamau

Mettre sur pied des programmes de formation scolaire pour les membres anglophones des Premières Nations et les Inuit en détention

Santé et mieux-être des Autochtones

Enjeux prioritaires :

Itinérance

Santé publique

Santé mentale et prévention du suicide

Sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux

Quelques exemples de mesures :

Améliorer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services en matière de besoins psychosociaux généraux, de santé mentale, de dépendance, d'itinérance et de prévention du suicide pour les membres des Premières Nations du Québec

Investir dans les solutions à l'itinérance mises de l'avant par les communautés autochtones

Justice et sécurité publique

Enjeux prioritaires :

Services correctionnels

Accès à la justice

Services d'urgence

Quelques exemples de mesures :

Offrir un soutien et un accompagnement culturellement adaptés à la clientèle autochtone judiciarisée, en collaboration avec des organismes spécialisés

Améliorer l'accès à la justice au Nunavik

Mettre en place un projet pilote de prise d'appels d'urgence au Nunavik

