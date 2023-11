Le gouvernement du Québec annonce la tenue de funérailles nationales sous forme de cérémonie d'hommage national à M. Karl Tremblay

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - En accord avec les souhaits exprimés par la famille de M. Karl Tremblay, le premier ministre du Québec, M. François Legault, confirme officiellement la tenue d'une cérémonie d'hommage national en l'honneur de ce grand artiste québécois.

La cérémonie se tiendra le mardi 28 novembre prochain à compter de 19 h au Centre Bell à Montréal.

À la demande du premier ministre, le drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement sera mis en berne de l'aube au crépuscule.

Un nombre limité de laissez-passer pour assister à la cérémonie d'hommage national sera offert au grand public dès ce jeudi à 10 h. Pour tous les détails, veuillez vous rendre à l'adresse suivante :

https://www.ticketmaster.ca/event/31005F7684D314F7.

Veuillez noter que les membres de la famille de M. Karl Tremblay et du groupe Les Cowboys Fringants n'accorderont aucune entrevue.

Mise en ligne d'un registre de condoléances

Le premier ministre François Legault annonce également la mise en ligne d'un registre de condoléances. Celles et ceux qui désirent offrir un témoignage à la famille de M. Karl Tremblay peuvent le faire en se rendant à l'adresse suivante : www.Québec.ca/condoléances.

Citation :

« Le décès de Karl Tremblay a causé un choc énorme dans tout le Québec. Nous avons perdu un grand artiste, surtout un grand Québécois, dont la voix a marqué notre nation et toute une génération de Québécois. Karl nous a quittés tellement tôt, tellement jeune. On sent depuis mercredi dernier une immense vague d'amour et de tristesse. En accord avec sa conjointe Marie-Annick et tous ses proches, la nation québécoise rendra un hommage national à cet artiste tant aimé des Québécois et à l'héritage immense qu'il laisse dans notre culture. J'invite tous les Québécois à témoigner de leur amour et de leur admiration envers cet homme qu'on n'oubliera jamais. »

François Legault, premier ministre du Québec

