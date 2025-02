Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,5 M$ à Mercier

MERCIER, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 591 200 $ a été accordée à la Ville de Mercier pour la mise aux normes de l'église et son réaménagement en centre communautaire.

Des travaux de plomberie et d'électricité sont prévus, en plus du remplacement du système de ventilation et de chauffage, du revêtement de sol, des fenêtres et des portes. À terme, l'édifice comprendra une grande salle avec un espace de scène pour les événements, des locaux réservés aux organismes communautaires, une pièce multifonctionnelle, des bureaux, une cuisine annexée à une salle de repas, une chambre froide ainsi que des pièces utilitaires et de rangement.

Citations :

« Que ce soit à Mercier ou ailleurs, je suis heureuse de voir naître des projets en infrastructures qui sont bénéfiques non seulement pour les collectivités, mais aussi pour la vitalité économique des régions et du Québec. Notre gouvernement est fier de cette aide financière qui permettra à la municipalité d'accueillir différents projets, de répondre à plusieurs besoins des citoyens, en plus de conserver un bâtiment important. Je salue les gens de Mercier pour cette belle initiative! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette initiative novatrice à Mercier répond à un besoin criant pour notre communauté. L'église, incendiée en 2019, nécessitait des travaux de rénovation, et les organismes communautaires ont de plus en plus de mal à se trouver un local pour poursuivre leurs missions essentielles. Ces travaux importants apportent une solution ingénieuse à une grande problématique. Merci à ma collègue, la ministre Andrée Laforest, pour cet investissement qui aura un effet positif à long terme pour la municipalité de Mercier. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

« La transformation de l'église Sainte-Philomène permettra de maintenir la fonction communautaire de cet édifice à vocation patrimoniale pour les citoyens de Mercier. L'aménagement de locaux destinés à des organismes qui viennent directement en aide aux personnes dans le besoin démontre à quel point la communauté de Mercier est solidaire et prête à s'entraider. »

Lise Michaud, mairesse de Mercier

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Philippe Renaud, Attaché politique, Bureau de la députée de Châteauguay, 438 341-5536; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746