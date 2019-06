Le gouvernement du Québec accorde 77 500 $ pour soutenir le Tour de Beauce 2019

SAINT-GEORGES, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 77 500 $ pour soutenir l'organisation du Tour de Beauce 2019, qui se déroulera du 19 au 23 juin.

Le Tour de Beauce 2019 sera disputé par une centaine de cyclistes regroupés à l'intérieur de 17 équipes venues d'une vingtaine de pays sur trois continents. Événement international pour cycliste d'élite, cette course sur route par étapes, sanctionnée par l'Union cycliste internationale (UCI), en est à sa 34e édition.

Pour soutenir le Tour de Beauce, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse un montant de 75 000 $ à l'événement, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Le ministère du Tourisme, quant à lui, finance l'activité à la hauteur de 2 500 $, auquel s'ajoute un montant équivalent octroyé par Tourisme Chaudière-Appalaches dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Démocratiser et promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, sportives, de loisir et de plein air est une de mes priorités depuis que je suis entrée en fonction. En soutenant de la sorte le Tour de Beauce, j'espère donner le goût de bouger et d'adopter de saines habitudes de vie à des centaines de jeunes, qui iront voir des athlètes d'exception, entièrement voués à leur sport. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« En plus de dynamiser l'économie régionale, cet événement sportif de haut niveau attire des visiteurs de partout dans le monde, offrant ainsi une belle visibilité à notre destination. Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne les efforts des promoteurs qui font tout en leur pouvoir pour mettre sur pieds des événements attrayants et porteurs pour leur région. J'invite les athlètes et leurs supporteurs à profiter de cette activité pour découvrir les nombreux attraits touristiques que la Beauce a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Notre nouveau gouvernement tient à soutenir les compétitions sportives comme le Tour de Beauce, un événement incontournable dans notre région, qui génère de nombreuses retombées positives, tant économiques que touristiques. J'invite toute la population beauceronne à venir s'installer le long du parcours et à encourager les athlètes, de véritables modèles de détermination. Bravo également au comité organisateur qui fait un travail remarquable! »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Je remercie le gouvernement du Québec de son soutien à notre événement sportif majeur pour la Beauce et le Québec. Depuis des années, il joue un rôle clé dans le succès du Tour de Beauce. C'est d'ailleurs avec l'aide de tous nos partenaires que nous pouvons assurer la croissance de notre événement et faire rayonner le cyclisme, les athlètes et la Beauce! »

Catherine Leblanc, présidente du Tour de Beauce

Lien connexe :

Tour de Beauce 2019 : http://www.tourdebeauce.com/fr

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063; Cassiopée Dubois, Attachée politique et attachée de presse du député de Beauce‑Sud, 418 221-1203