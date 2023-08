Le gouvernement du Québec accorde 600 000 $ à Ironman Mont-Tremblant

QUÉBEC, le 20 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 600 000 $ à Ironman Mont-Tremblant pour l'organisation des triathlons Ironman 70.3 et Ironman Mont-Tremblant, qui se déroulent le 20 août.

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Véritables occasions uniques pour les athlètes qui souhaitent se surpasser, ces deux événements sportifs d'envergure accueillent un nombre record de participants, et ce, avec les majestueuses Laurentides comme toile de fond.

Citations :

« Avec un si grand nombre d'athlètes qui proviennent d'un peu partout dans le monde, il est important pour nous de rendre la circulation routière sécuritaire au cours de l'événement. C'est pourquoi nous soutenons l'organisation du Ironman Mont-Tremblant, qui contribue à faire des Laurentides un endroit où des milliers d'athlètes peuvent s'accomplir avec passion et en toute sécurité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les festivals et les événements contribuent grandement à l'attractivité de notre destination touristique en accueillant chaque année de nombreux visiteurs dans nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès des triathlons Ironman 70.3 et Ironman Mont-Tremblant, qui offrent la chance aux athlètes de relever un défi d'importance. Ces événements favorisent le rayonnement international des Laurentides et leur dynamisme économique. Pour les visiteurs, il s'agit d'une belle occasion d'encourager leurs favoris et de repartir la tête remplie de souvenirs impérissables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« J'invite toute la population, et plus particulièrement les passionnés de natation, de cyclisme et de course à pied, à venir en grand nombre encourager les athlètes qui prennent part aux triathlons Ironman 70.3 et Ironman Mont-Tremblant. Je suis absolument convaincue que vous serez impressionnés par leurs performances, qui allient polyvalence, détermination et endurance. Vous verrez à l'œuvre des modèles hors norme, qui ont le plaisir de marier leur désir de dépassement avec l'adoption d'un mode de vie sain. Bravo à tous les athlètes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable verse une somme de 300 000 $.

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ au promoteur pour l'organisation des deux événements.

Le ministère de l'Éducation vers un montant de 150 000 $.

