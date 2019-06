Le gouvernement du Québec accorde 53 000 $ pour soutenir le Concours Complet Bromont 2019

BROMONT, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 53 000 $ pour l'organisation du Concours Complet Bromont CCI 2019, qui se déroulera du 6 au 9 juin au Parc équestre olympique de Bromont.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Comme chaque année, le Concours Complet Bromont CCI, qui en est à sa 33e édition, présentera quelques-uns des meilleurs cavaliers au monde qui s'affronteront dans un triathlon équestre de calibre olympique. Le concours complet constitue le défi suprême pour le cheval et son cavalier et se compose de trois épreuves : dressage, endurance (cross-country) et sauts d'obstacles.

Le ministère du Tourisme accorde une somme de 28 000 $ provenant du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient l'événement pour un montant de 25 000 $ par l'intermédiaire du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI) du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Citations :

« Je me réjouis du soutien financier accordé au Concours Complet Bromont CCI. Cet événement incontournable, qui accueille chaque année de talentueux cavaliers venant des quatre coins du globe et de nombreux amateurs de sports équestres, contribue de belle façon au rayonnement de la ville de Bromont et du Québec. J'encourage d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits qu'offrent les environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le soutien accordé à cette importante compétition équestre témoigne de la volonté de notre gouvernement d'encourager les événements qui font la promotion de la pratique d'activités physiques, sportives, de loisir et de plein air. Il s'agit également d'une occasion unique pour la ville de Bromont et la région de développer leur offre touristique tout en stimulant leur économie. Je me réjouis de voir le gouvernement du Québec collaborer à cette compétition. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes :

Bromont CCI :

