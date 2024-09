Cette contribution à Coveo Solutions Inc. générera d'importantes possibilités de recherche et de développement au Canada

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque. Elle favorise le développement économique, l'augmentation de la productivité, ainsi que la création de nouvelles possibilités pour les travailleurs de différents secteurs. Le gouvernement fédéral s'engage à diriger le développement et l'adoption sécuritaires, éthiques et responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie et de la société du pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé une contribution de 15,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation pour soutenir le projet de Coveo Solutions Inc. (Coveo) visant à ajouter une nouvelle technologie de pointe d'IA à sa plateforme. Ce projet de 100 millions de dollars permettra à la plateforme d'offrir des fonctions l'IA générative et d'autres innovations aux entreprises. Ainsi, ces dernières développeront et mettront en œuvre plus efficacement des solutions d'IA qui offriront aux utilisateurs et aux clients une expérience personnalisée. Ce projet, qui vise à créer de nouveaux outils innovants axés sur l'IA, favorise les investissements au pays à l'égard des ressources techniques en IA. De plus, il permet de collaborer étroitement avec les instituts de recherche et les universités au Canada et de conserver les travailleurs talentueux au pays. Il s'inscrit dans le plan national du Canada d'assurer sa place en tant que leader en matière d'IA.

Le gouvernement est déterminé à consolider la position de chef de file du Canada dans le domaine de l'IA, ayant pour objectifs de stimuler la croissance économique à long terme et de créer des possibilités d'emploi de haute qualité. Il est attendu que cette contribution permettra de créer et de maintenir 590 emplois hautement spécialisés, ce qui témoigne des avantages concrets de soutenir l'innovation en IA au Canada. De plus, ce projet encouragera la collaboration entre Coveo et les instituts de recherche et les universités du Canada, ce qui renforcera l'écosystème de l'IA du pays grâce à des activités conjointes de recherche et de développement.

« Notre gouvernement soutient l'intelligence artificielle dans sa capacité à stimuler l'innovation, elle qui permet aux entreprises de développer de nouveaux produits pour mieux servir la population canadienne. Ce secteur se développe rapidement, et nous investissons dans des projets novateurs pour stimuler la croissance économique et améliorer la productivité tout en créant de nouvelles occasions d'emploi dans différents secteurs où l'intelligence artificielle est utilisée. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Coveo est ravie de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada. Le soutien obtenu au titre du Fonds stratégique pour l'innovation nous permettra d'accélérer le développement de notre plateforme d'expérience générative et de recherche utilisant l'IA, aidant ainsi les entreprises à prospérer dans l'ère de l'IA générative. Nous croyons que les innovations qui découleront de ce partenariat renforceront non seulement la position concurrentielle de Coveo en tant que leader canadien de l'IA, mais aussi notre capacité à élargir notre base d'employés et de clients au Canada. De plus, cette contribution nous permettra de renforcer notre engagement envers la recherche appliquée, contribuant ainsi à maintenir la position de leader du Canada dans le domaine de l'IA. »

- Le cofondateur, président et chef de la technologie de Coveo Solutions Inc., Laurent Simoneau

Constituée en société en 2004, Coveo est une entreprise dont le siège social se trouve à Québec. La société ouverte, qui compte présentement plus de 700 employés au Canada et ailleurs dans le monde, connaît une croissance rapide et est un chef de file reconnu mondialement dans l'utilisation de plateformes d'intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises à offrir des expériences numériques concurrentielles et de pointe.

et ailleurs dans le monde, connaît une croissance rapide et est un chef de file reconnu mondialement dans l'utilisation de plateformes d'intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises à offrir des expériences numériques concurrentielles et de pointe. La plateforme infonuagique de recherche et de recommandations de Coveo rassemble l'ensemble des sources de données d'une entreprise dans un index unifié. Elle rend l'information disponible aux utilisateurs finaux à l'aide de services alimentés par l'IA, ce qui lui permet d'offrir des résultats de recherche personnalisés et pertinents.

Ce projet permettra de bonifier la plateforme de Coveo en la dotant de capacités avancées en IA générative et d'autres capacités novatrices. Grâce à ces capacités, les entreprises pourront concevoir et mettre en œuvre efficacement des solutions faisant appel à l'IA qui se fonderont sur l'entièreté de leur base de connaissances. Cette plateforme technologique est susceptible de devenir un pilier clé de l'architecture d'entreprise, en rendant disponibles les données soutenant toute la gamme d'expériences faisant appel à l'IA dans un éventail d'industries, et en améliorant le service à la clientèle et la façon dont les entreprises gèrent leurs données.

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) soutient la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux produits qui permettent au Canada d'être un leader mondial en innovation et qui attirent des investissements encourageant la création d'emplois. Le gouvernement du Canada a lancé le FSI dans le cadre du budget de 2017 pour veiller à ce que le Canada demeure une destination de choix pour que les entreprises puissent y investir, y croître et y créer des emplois.

d'être un leader mondial en innovation et qui attirent des investissements encourageant la création d'emplois. Le gouvernement du a lancé le FSI dans le cadre du budget de 2017 pour veiller à ce que le demeure une destination de choix pour que les entreprises puissent y investir, y croître et y créer des emplois. La Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle établit des liens entre les talents de calibre mondial et la capacité de recherche dans le cadre de programmes soutenant la commercialisation et l'adoption. Ainsi, elle contribue à ce que les idées et le savoir d'ici soient mobilisés et commercialisés chez nous.

Le budget de 2024 propose des investissements de 2,4 milliards de dollars pour aider à consolider l'avantage concurrentiel du Canada en matière d'IA en faisant croître le secteur de l'IA au pays, ce qui aide les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA, et à favoriser la confiance envers celle-ci.

