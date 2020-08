Lancement d'une consultation sur le changement de vocation de la bande de spectre de 3 800 MHz

OTTAWA, ON, le 27 août 2020 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les Canadiens dépendent des services sans fil pour travailler, s'instruire, gérer leurs finances et obtenir des soins de santé. En conséquence, l'accès à des services sans fil abordables de grande qualité est devenu essentiel. Le gouvernement du Canada libère donc des fréquences de spectre au moment idéal pour favoriser la concurrence, la connectivité en milieu rural et le déploiement efficace des technologies 5G.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé le lancement d'une consultation sur le changement de vocation de la bande de spectre de 3 800 MHz, qui vise à soutenir les services 5G. Cette consultation rendra possible l'utilisation de nouvelles technologies, ce qui contribuera à la création d'emplois et de produits et services novateurs pour les Canadiens.

La consultation permettra aussi de brancher encore plus de Canadiens à Internet haute vitesse, puisqu'elle portera notamment sur l'augmentation de la quantité de spectre destinée aux services sans fil à large bande, ces derniers étant importants pour la connectivité dans les régions rurales et éloignées. Plus précisément, elle vise la libération de 250 MHz de spectre pour la 5G.

Le gouvernement est déterminé à voir à ce que les consommateurs et les entreprises profitent d'un plus grand choix, de prix concurrentiels ainsi que du déploiement et de la disponibilité en temps opportun de services d'un bout à l'autre du pays. Il y parviendra en veillant à ce que les changements apportés à la bande de 3 800 MHz appuient les services sans fil tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, de même que le déploiement de la 5G.

« Notre gouvernement est conscient que les nouvelles technologies, comme celles des domaines de l'énergie propre, de l'agriculture de précision, des véhicules autonomes et de la télémédecine de pointe, procureront d'intéressantes occasions aux Canadiens. Ces technologies entraîneront par ailleurs la création d'emplois de qualité et de produits et services novateurs. En libérant le spectre approprié et en assurant le déploiement efficace de la technologie 5G, nous pourrons veiller à ce que les Canadiens profitent de ces nouvelles technologies, peu importe leur lieu de résidence. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Le lancement de la consultation marque le début d'une période de 60 jours pour la soumission de commentaires, laquelle sera suivie d'une période de réponse de 30 jours.

Les bandes de spectre de 3 500 et de 3 800 MHz sont reconnues à l'échelle mondiale comme étant idéales pour les réseaux 5G.

Le début des enchères du spectre de la bande de 3 500 MHz a été fixé au 15 juin 2021.

