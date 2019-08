Le gouvernement du Canada stimule la croissance économique des sciences de la vie

Des investissements fédéraux dans quatre projets menés au Manitoba tirent parti des nouvelles possibilités de croissance dans le secteur des sciences de la vie

WINNIPEG, le 6 août 2019 /CNW/ - Pour édifier un Ouest canadien plus fort, il est essentiel de faire croître l'économie diversifiée du Manitoba. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 5,9 millions de dollars dans quatre projets menés au Manitoba visant à appuyer de futures possibilités de croissance dans le secteur des sciences de la vie. L'annonce a été effectuée aujourd'hui par Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Cerebra Health recevra une contribution remboursable pouvant atteindre 900 000 dollars pour commercialiser un nouveau modèle d'un système de diagnostic de trouble du sommeil à domicile.

Kane Biotech Inc. recevra une contribution remboursable pouvant atteindre 3 792 984 dollars pour commercialiser un traitement en gel pour guérir les plaies sur le marché de la santé humaine.

La Bioscience Association of Manitoba recevra une contribution non remboursable pouvant atteindre 300 000 dollars pour établir et mettre à l'essai un programme de préceptorat. Le programme aidera à accélérer la croissance de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de la biosanté en offrant des possibilités de collaboration avec des professionnels de la santé dans un établissement de soins.

Biomedical Commercialization Canada, qui exerce ses activités sous le nom de Manitoba Technology Accelerator, recevra une contribution non remboursable pouvant atteindre 1 000 000 de dollars pour fournir des conseils, de l'encadrement et du mentorat en gestion, ainsi que d'autres ressources, compétences et outils de soutien pour aider les PME à commercialiser et à accroître les ventes de technologies et de services en sciences de la vie.

Ces projets stimuleront la croissance au Manitoba en accélérant le rythme de la commercialisation, en permettant aux technologies de pointe d'atteindre le marché mondial et en appuyant les partenariats entre le milieu universitaire et l'industrie pour favoriser davantage l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. Grâce à des investissements comme ceux-ci visant à favoriser les nouvelles possibilités de croissance, le gouvernement du Canada met en œuvre Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien pour créer des emplois, accroître les exportations et stimuler l'économie.

« Grâce à des investissements stratégiques comme ceux-ci et à la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, le gouvernement du Canada édifie un Ouest canadien plus fort et diversifié en faisant croître les secteurs émergents, en développant les entreprises de l'Ouest et en appuyant la création d'emplois bien rémunérés. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces projets témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à explorer des idées audacieuses, à établir des partenariats et à veiller à ce que les entreprises de l'Ouest canadien disposent des ressources dont elles ont besoin pour tirer parti des secteurs en croissance comme les sciences de la vie. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et député de Winnipeg-Sud

« Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'aide financière fédérale aux entreprises émergentes comme la nôtre qui cherchent à mettre au point et à lancer des technologies perturbatrices d'ici dans les Prairies. Ce financement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada arrive à un moment critique de l'histoire de Cerebra Health - il couvre une grande partie des coûts de développement des produits et des marchés au moment où nous pénétrons le marché, en plus de rendre cette occasion plus attrayante pour des investisseurs. »

- Dawson Reimer, directeur général, Cerebra Health

