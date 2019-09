Le gouvernement du Canada soutient une transition juste et équitable visant à remplacer l'énergie du charbon en Alberta

Un nouveau financement appuie des travailleurs et des collectivités en Alberta

EDMONTON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - La transition vers une économie fondée sur l'énergie propre est avantageuse pour notre santé, nos collectivités et notre prospérité future. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone soit équitable pour les travailleurs et les collectivités.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 3 633 417 dollars dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) au profit de deux collectivités et d'une organisation syndicale en Alberta.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Le Hanna Learning Centre (HLC) recevra 693 500 dollars pour établir un centre d'affaires et un centre de guide-expert pour les demandes de renseignements des entreprises et le soutien à l'entrepreneuriat.

pour établir un centre d'affaires et un centre de guide-expert pour les demandes de renseignements des entreprises et le soutien à l'entrepreneuriat. Le comté de Paintearth N o 18 recevra 2 739 917 dollars pour appuyer le développement de l'écosystème d'affaires et embaucher du personnel de transition dans le centre-est de l' Alberta .

18 recevra 2 739 pour appuyer le développement de l'écosystème d'affaires et embaucher du personnel de transition dans le centre-est de l' . Le United Steel Workers ASM Local 1595 recevra 200 000 dollars pour embaucher un coordinateur de la transition à Wabamun , en Alberta , pour appuyer les travailleurs de l'industrie du charbon mis à pied.

Ces projets appuieront le développement des entreprises et les initiatives de réembauche en Alberta.

Les défis que posent les changements climatiques exigent que le Canada effectue une transition de son économie et, en particulier, de son système énergétique vers un système plus viable. C'est pourquoi, dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 35 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les collectivités touchées par l'élimination progressive de l'électricité produite à partir à du charbon.

Citations



« Les Canadiens comprennent l'importance de relever le défi que posent les changements climatiques. Les investissements d'aujourd'hui donnent aux travailleurs et aux collectivités les moyens de se préparer, de trouver de nouvelles possibilités et d'agir en conséquence à mesure que le Canada abandonne progressivement la production d'électricité à partir du charbon. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Notre gouvernement reconnait l'importance d'une transition juste et équitable pour soutenir les travailleurs et les collectivités de l'Alberta. Ces projets contribuent à renforcer la résilience aux changements climatiques en appuyant le développement des entreprises et les initiatives de réembauche, et en créant de nouvelles possibilités de croissance économique et des emplois bien rémunérés. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods

