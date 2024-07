Des entreprises canadiennes et des communautés autochtones collaborent pour transformer leurs idées en solutions au bénéfice du Canada et du reste du monde

KITIMAAT VILLAGE, BC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir une économie propre et prospère pour la population. Le Canada jouit d'une réputation de longue date à titre de fournisseur mondial d'énergie verte. Le gouvernement s'efforce de faciliter la transition à des sources d'énergie propre. Il est d'ailleurs à la recherche de partenaires fiables pour assurer sa position de chef de file économique pendant cette transition. C'est pourquoi nous investissons dans des projets qui contribueront à assainir l'économie canadienne de façon équitable. Ces efforts incluent des travaux pour faire progresser la réconciliation économique qui suscitent de nouvelles possibilités pour les communautés autochtones et leur permettent de profiter des retombées issues de la croissance vers l'économie de l'avenir, soit une économie qui permet de maintenir de bons emplois, de soutenir nos partenaires internationaux et d'entretenir un environnement sain.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un soutien du gouvernement pour Cedar LNG, un partenariat entre la Nation Haisla et la Pembina Pipeline Corporation.

Ce projet présente des possibilités intéressantes pour le Canada, car il devrait permettre de commercialiser l'une des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) à plus faible intensité de carbone au monde. Il s'agit du projet d'infrastructure appartenant majoritairement à des Autochtones le plus important jamais mené au Canada.

Cedar LNG met de l'avant un projet qui s'harmonise bien avec la priorité que s'est donnée le Canada de décarboner les processus de transformation industrielle des grands émetteurs et de contribuer à la sécurité énergétique de ses partenaires et de ses alliés, y compris ceux de la région indo-pacifique. Ce projet ferait du Canada un chef de file mondial de la production de GNL à faible teneur en carbone. Le partenariat offrira des possibilités uniques à la Nation Haisla et à la région, et soutiendra la transition mondiale vers un avenir sobre en carbone.

Citations

« Le monde a beaucoup changé au cours des dernières années. Cependant, la population canadienne fait toujours preuve d'un grand esprit d'innovation. C'est d'ailleurs grâce à elle que le Canada est en mesure de répondre à la demande mondiale, notamment en GNL propre et équitable que recherchent nos partenaires. Le partenariat entre la Nation Haisla et la Pembina Pipeline Corporation est un modèle exemplaire pour notre pays et le monde entier. Ce projet cadre avec nos efforts visant à faire avancer la réconciliation économique, à maintenir la sécurité énergétique, à offrir de l'énergie propre et à assurer un avenir meilleur pour l'ensemble de la population canadienne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La participation autochtone à de grands projets dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie vise à faire en sorte que les peuples autochtones puissent profiter pleinement des avantages de la croissance économique du Canada. L'annonce faite aujourd'hui du plus grand projet de ressources appartenant majoritairement à des autochtones dans l'histoire du Canada est une étape importante sur la voie de la réconciliation, ainsi qu'une étape importante pour la croissance économique et la prospérité du Canada pour les générations à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« La Nation Haisla est reconnaissante du soutien que le gouvernement du Canada offre à Cedar LNG. Cet appui va nous aider à mettre sur pied la toute première installation d'exportation de GNL de propriété majoritairement autochtone au Canada. Avec notre partenaire Pembina, nous allons changer le visage du secteur canadien de l'énergie, tout en respectant les valeurs autochtones de protection environnementale et culturelle. La collaboration entre tous les ordres de gouvernement est essentielle pour que les communautés autochtones puissent profiter des mêmes occasions que les autres Canadiens, et pour que le processus de réconciliation se poursuive de manière concrète et que tous les Canadiens puissent prospérer. »

- La conseillère en chef de la Nation Haisla, Crystal Smith

Faits en bref

Cedar LNG est un partenariat dirigé par la Nation Haisla. La Nation Haisla est l'organe administratif local du peuple Haisla qui réside sur la côte Nord-Ouest de la Colombie-Britannique, et sa participation au projet est de 50,1 %. L'autre partenaire du projet est la Pembina Pipeline Corporation, un fournisseur intermédiaire de services basé à Calgary qui dessert l'industrie de l'énergie nord-américaine depuis 70 ans, dont 50 ans en Colombie-Britannique. Sa participation est de 49,9 %.

qui dessert l'industrie de l'énergie nord-américaine depuis 70 ans, dont 50 ans en Colombie-Britannique. Sa participation est de 49,9 %. Cedar LNG a annoncé le 25 juin 2024 qu'elle allait de l'avant avec un projet visant à fournir aux marchés étrangers à des coûts concurrentiels du gaz naturel liquéfié (GNL) de pointe à faible teneur en carbone. Le projet contribuera aussi à accroître la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, tout en procurant des emplois et de la prospérité économique à la région.

en carbone. Le projet contribuera aussi à accroître la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, tout en procurant des emplois et de la prospérité économique à la région. Cedar LNG utilisera l'hydroélectricité propre du réseau de BC Hydro pour liquéfier du GNL à faible teneur en carbone de premier plan à l'échelle mondiale et en assurer la distribution sur les marchés internationaux. Les innovations techniques qui seront utilisées, comme un système d'ancrage funiculaire étendu unique en son genre, permettront de réduire au minimum les impacts négatifs sur la communauté locale et l'environnement de l'installation de traitement flottante de GNL près de la côte. La mise en œuvre de la technologie de procédé de refroidissement à l'air, qui est une première mondiale, réduira encore plus les impacts environnementaux de l'installation.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]