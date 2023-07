VANCOUVER, BC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - En raison de son efficacité énergétique, de sa résistance intrinsèque au feu et de sa capacité de séquestration du carbone, le bois massif révolutionne le secteur canadien du bâtiment. Ce matériau contribuera à façonner l'avenir de la construction bas carbone tout en nous aidant à édifier et à renforcer la bioéconomie du Canada par l'utilisation de modèles et de produits innovants qui créeront un secteur du bâtiment plus durable.

Le député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 3,5 millions de dollars pour la construction du 2150 Keith Drive, un immeuble de bureaux hybride en bois massif d'un genre novateur dans le quartier False Creek Flats à Vancouver. Ces fonds proviennent du programme Construction verte en bois (CVBois), qui finance des projets et des activités qui favorisent une utilisation accrue du bois comme matériau de construction bas carbone dans les projets d'infrastructures.

Doté d'une structure extérieure de type alvéolaire unique en son genre, le 2150 Keith Drive sera un immeuble de dix étages de 15 000 m2. Il sera constitué de systèmes avancés de bois massif formés de panneaux lamellés-croisés préfabriqués ainsi que de poteaux, d'entretoises et de poutres en bois lamellé-collé. L'ossature extérieure en bois rendra inutile la construction d'un noyau intérieur en béton, ce qui réduira l'empreinte écologique de l'immeuble. En outre, la forme reproductible de son exosquelette est un grand atout, qui favorisera la construction d'un plus grand nombre de bâtiments verts, économiques et durables. Plus grand projet de construction à ossature en bois massif en Amérique du Nord, l'immeuble sera muni d'un système de résistance sismique novateur et vise l'obtention d'une certification LEED Or, au minimum. Sa construction devrait être terminée en 2025.

Le projet bénéficie aussi du soutien du programme NetZero Energy Ready de la Colombie-Britannique et d'une contribution de 500 000 $ du Mass Timber Demonstration Program (MDTP). Le MTDP fournit un financement pour les coûts différentiels associés à la conception et à la construction de bâtiments mettant en démonstration des systèmes et des procédés de construction émergents ou nouveaux en bois massif ou hybrides avec bois massif.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir l'innovation et les avancées dans la construction de bâtiments en bois massif au pays. Dans un marché où l'offre de nouveaux matériaux de construction est de plus en plus abondante, le bois massif peut contribuer à bâtir un secteur de la construction nettement plus durable au pays, ce qui permettra de réduire les émissions et de renforcer la résilience des collectivités tout en créant des possibilités d'emplois et des débouchés économiques dans les chaînes de valeur de la construction et des produits forestiers.

Citations

« Pour atteindre ses objectifs climatiques, le pays doit parvenir à réduire les émissions attribuables au secteur canadien du bâtiment. En utilisant du bois massif, nous pouvons accroître l'efficacité et la résilience climatique des bâtiments dans nos collectivités tout en réduisant les émissions. En soutenant des projets comme le 2150 Keith Drive, le Canada affirme sa volonté de développer et de déployer des pratiques et des matériaux novateurs dans son secteur de la construction, ce qui permettra d'ouvrir des possibilités d'emploi et des débouchés économiques au pays tout en combattant les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'équipe de conception DIALOG remercie Ressources naturelles Canada pour son soutien financier, qui a favorisé le développement de stratégies de conception et de construction novatrices qui sont économiques, reproductibles et porteuses d'un avenir viable. »

Justin Tompson

Technologue en architecture principal et associé, DIALOG

Renseignements pertinents



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]