80 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir l'avancement de la recherche sur le cerveau au Canada

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît les taux élevés de maladies, de troubles et d'affections cérébraux et neurologiques ainsi que d'autres conditions de santé qui affectent des milliers de personnes dans tout le Canada. Une personne sur trois au Canada sera confrontée à une maladie neurologique ou à un trouble neuropsychiatrique au cours de sa vie. On s'attend à ce que le vieillissement de la population canadienne entraîne une augmentation de l'incidence des maladies et des troubles cérébraux, ainsi que le coût des soins prodigués aux personnes touchées, ce qui accroît le stress d'un système déjà mis à rude épreuve.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, ont réaffirmé cet engagement énoncé dans le budget de 2024 par le renouvellement du financement de la Fondation Brain Canada (Brain Canada) avec un investissement de 80 millions de dollars sur quatre ans. Cet investissement sera égalé par Brain Canada, ce qui donnera une enveloppe totale de 160 millions de dollars pour le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), afin d'améliorer les résultats en matière de santé et la qualité de vie de la population canadienne.

Il existe plus de 1 000 maladies et troubles du cerveau, notamment des maladies et troubles mentaux, des troubles neurodégénératifs tels que la démence, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la sclérose en plaques, des lésions cérébrales et de la moelle épinière, des cancers du cerveau et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Brain Canada joue un rôle important en aidant à la compréhension du fonctionnement du cerveau. Il contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles cérébraux. Il soutient également les approches novatrices visant à mettre au point des traitements et à aider les personnes qui risquent d'être atteintes de maladies neurologiques ou qui en sont affectées.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a consacré plus de 16 milliards de dollars dans le financement de la recherche pour soutenir des découvertes révolutionnaires dans des domaines tels que les changements climatiques, les urgences sanitaires, l'intelligence artificielle et la santé psychologique. Le Canada est un leader mondial dans le domaine de la recherche et ces investissements fédéraux permettront d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens.

« Le financement octroyé à Brain Canada par notre gouvernement est un investissement qui fera progresser la recherche sur la santé cérébrale et améliorera la santé de la population canadienne. Les soins de santé commencent par la recherche et en investissant dans des travaux importants visant à mieux comprendre le cerveau et à traiter les problèmes de santé cérébrale, nous bâtissons un système de santé plus robuste. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Investir dans la recherche sur le cerveau permet de repousser les limites de nos connaissances scientifiques et d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes au Canada. Cet engagement financier reflète notre attachement à l'équité pour chaque génération, en veillant ainsi à ce que les générations futures aient accès à de meilleurs traitements et à une vie plus saine. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus résilient et plus équitable pour toutes et pour tous ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Avec le vieillissement de la population et la complexité croissante des maladies cérébrales, il est essentiel de soutenir la recherche sur le cerveau. Notre investissement démontre l'importance du rôle de partenaires comme Brain Canada dans les programmes de recherche et réaffirme notre engagement continu à améliorer la vie de la population canadienne.

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous nous réjouissons de l'engagement renouvelé du gouvernement du Canada à l'égard de la recherche sur le cerveau. Ce financement constitue une reconnaissance du rôle essentiel de Brain Canada dans l'écosystème de la recherche au Canada. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos donateurs et nos partenaires afin de doubler l'investissement du gouvernement et ainsi d'accélérer les découvertes scientifiques au profit des personnes atteintes de maladies cérébrales. Ensemble, nous contribuons à améliorer la santé cérébrale de la population canadienne ».

- Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada

Dans le cadre des budgets de 2011, de 2016 et de 2019 et du renouvellement du financement en 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un total de 200 millions de dollars à Brain Canada par la voie du programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Ce programme appuie la recherche canadienne en neurosciences qui a le plus grand potentiel de mener à des découvertes scientifiques qui font progresser les thérapies et les approches visant à mieux comprendre le cerveau et la santé cérébrale. Brain Canada , l'unique bénéficiaire de ce programme de contribution, travaille en partenariat avec un éventail de donateurs des secteurs privé, public et caritatif pour égaler l'investissement du gouvernement et fournir ainsi un financement concurrentiel pour la recherche partout au Canada.

de du renouvellement du financement en 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un total de 200 millions de dollars à par la voie du programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Ce programme appuie la recherche canadienne en neurosciences qui a le plus grand potentiel de mener à des découvertes scientifiques qui font progresser les thérapies et les approches visant à mieux comprendre le cerveau et la santé cérébrale. , l'unique bénéficiaire de ce programme de contribution, travaille en partenariat avec un éventail de donateurs des secteurs privé, public et caritatif pour égaler l'investissement du gouvernement et fournir ainsi un financement concurrentiel pour la recherche partout au Canada. Dans le budget de 2024, Brain Canada a reçu 80 millions de dollars sur quatre ans, par l'intermédiaire du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), qui est égalé par Brain Canada ce qui se traduit par un nouvel investissement total de 160 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau.

a reçu 80 millions de dollars sur quatre ans, par l'intermédiaire du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), qui est égalé par ce qui se traduit par un nouvel investissement total de 160 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau. Brain Canada définit ses priorités de recherche en mobilisant la communauté des neurosciences et en rassemblant les intervenants de la recherche, y compris les personnes ayant une expérience vécue et leurs aidants. Ses programmes de premier plan, qui comprennent des prix pour les équipes, les plateformes, le renforcement des capacités et la mobilisation des connaissances, visent à accroître la capacité de recherche et à faire progresser stratégiquement la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, des troubles et des autres affections du cerveau.

définit ses priorités de recherche en mobilisant la communauté des neurosciences et en rassemblant les intervenants de la recherche, y compris les personnes ayant une expérience vécue et leurs aidants. Ses programmes de premier plan, qui comprennent des prix pour les équipes, les plateformes, le renforcement des capacités et la mobilisation des connaissances, visent à accroître la capacité de recherche et à faire progresser stratégiquement la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, des troubles et des autres affections du cerveau. À ce jour, Brain Canada a investi quelque 68 millions de dollars dans la recherche au Centre de recherche Douglas, en accordant 80 subventions et en soutenant des plateformes majeures, comme la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada , qui abrite plus de 3 600 cerveaux de personnes ayant souffert de maladies neurodégénératives et de maladies mentales. La Banque de cerveaux prépare et envoie chaque année quelque 2 000 échantillons de ces cerveaux à des chercheurs du Canada et de partout dans le monde. En plus du soutien essentiel de la plateforme, de nombreux chercheurs en début de carrière au Centre de recherche Douglas sont soutenus dans la poursuite de leurs idées audacieuses et l'établissement de leurs programmes de recherche par le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau de Brain Canada .

