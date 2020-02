Le gouvernement du Canada soutient les petites entreprises qui conçoivent des solutions innovatrices de lutte contre la pollution par le plastique

VANCOUVER, le 12 févr. 2020 /CNW/ - La pollution par le plastique constitue une menace pour l'environnement et l'économie du Canada. Le plastique finit dans les sites d'enfouissement, se retrouve dans les parcs et sur les plages, pollue les rivières, les lacs et les océans, et a des effets néfastes sur la faune. C'est pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien aux entreprises canadiennes pour trouver des solutions innovatrices à la pollution par le plastique.

Aujourd'hui, lors du forum GLOBE 2020 (en anglais seulement), l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé les trois gagnants du Défi canadien d'innovation sur les plastiques parrainé par Environnement et Changement climatique Canada. Les petites et moyennes entreprises canadiennes gagnantes recevront chacune un million de dollars pour développer des prototypes de leurs nouvelles technologies qui ciblent les déchets de plastique provenant des emballages alimentaires et de la construction.

Axipolymer Inc., basée à Montréal, créera une pellicule multicouche recyclable qui pourra être utilisée pour l'emballage des aliments; GreenMantra Technologies, de Brantford, transformera les déchets d'isolation en polystyrène en nouveaux isolants; et MgO Systems, de Calgary, utilisera les déchets de PVC provenant de la construction pour fabriquer de nouveaux matériaux isolants.

Le ministre Wilkinson a également annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, le lancement de six nouveaux défis sur les plastiques et de trois défis sur les technologies propres, dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada.

Ces neuf nouveaux défis invitent les innovateurs canadiens à élaborer des solutions pour :

trouver des solutions de rechange durables à l'emballage plastique;

réduire les déchets de plastique contenus dans les textiles;

détourner des sites d'enfouissement les déchets de plastique qui proviennent des véhicules en fin de vie;

réduire les déchets électroniques;

chercher des solutions de purification de l'air;

surveiller les microplastiques dans les milieux marins;

recycler les déchets de plastique pour en faire des carreaux de plafond;

mettre au point des techniques de conversion des déchets;

mettre au point des revêtements de fenêtres qui produisent de l'énergie.

Les défis se dérouleront sous la direction d'Environnement et Changement climatique Canada, du Conseil national de recherches Canada, de Services partagés Canada et d'Affaires mondiales Canada.

Le programme Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain. Dans le cadre de ce programme, le Défi canadien d'innovation sur les plastiques soutient les technologies propres conçues au Canada et la vision du Canada d'un avenir sans déchets de plastique.

Citations

« Les technologies propres doivent faire partie de la solution à la pollution par le plastique. Stimuler le développement de technologies propres pour lutter contre la pollution par le plastique demeure l'un des volets de notre approche globale pour un avenir sans déchets de plastique. Le gouvernement du Canada a engagé près de 19 millions de dollars pour financer les innovateurs canadiens dans le cadre de l'initiative du Défi canadien d'innovation sur les plastiques, qui fait voir le jour à des solutions réelles et de conception canadienne. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Solutions innovatrices Canada nous donne accès à des produits de grande qualité qui aideront à résoudre certains des problèmes les plus urgents du Canada, et pour leur part, les entreprises prospèrent et créent de bons emplois. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce gouvernement adopte une approche favorable à la petite entreprise en s'efforçant de réduire les formalités administratives et de faciliter la création de petites entreprises canadiennes, leur expansion et leur accès à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme fantastique qui utilise les marchés publics pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Ce sont de nouveaux défis qui méritent d'être relevés, et j'ai hâte de découvrir les idées des petites entreprises canadiennes. Lorsque les petites entreprises des collectivités de tout le pays réussissent, elles contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois pour la classe moyenne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Alors que Services partagés Canada continue d'actualiser notre ancienne infrastructure de technologie de l'information, nous aurons besoin de nouveaux moyens de recycler et de reconvertir les déchets issus de cette transition. Le défi Solutions innovatrices Canada fera la promotion de l'innovation afin de réduire l'impact environnemental des déchets électroniques et d'appuyer la Stratégie pour un gouvernement vert. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

« L'annonce d'aujourd'hui soutient l'expansion et la croissance des entrepreneurs canadiens tout en protégeant l'environnement, en créant des produits plus durables et en bâtissant une économie plus diversifiée. Le Conseil national de recherches Canada est fier de sa contribution au programme Solutions innovatrices Canada qui profitera au Canada et aux Canadiens. »

- Iain Stewart, président du Conseil national de recherches Canada

Faits en bref

À ce jour, Solutions innovatrices Canada a lancé 14 défis sur les plastiques et réservé près de 19 millions de dollars pour soutenir les innovateurs et les petites et moyennes entreprises du Canada.

En améliorant la gestion des déchets de plastique et en investissant dans des solutions innovatrices, nous pouvons réduire la pollution par le carbone de 1,8 million de tonnes, générer des milliards de dollars de revenus et créer environ 42 000 emplois.

Solutions innovatrices Canada aide les innovateurs canadiens en finançant la recherche et le développement et en testant des prototypes en situation réelle. Ses deux volets disposent d'un financement global de plus de 140 millions de dollars consacré aux innovateurs canadiens qui veulent lancer une entreprise, la faire croître et accéder au marché. Les innovateurs peuvent s'inscrire pour recevoir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca