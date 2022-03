OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - Les investissements dans le transport en commun contribuent à réduire la durée des déplacements, à créer des emplois, à promouvoir la croissance économique et à lutter contre les changements climatiques.

Le déploiement réussi et bien planifié d'autobus à zéro émission est essentiel pour encourager le développement et l'adoption de la technologie, et les investissements dans le transport en commun à zéro émission permettront de garantir que nous créons des collectivités propres et inclusives.

Le 10 août 2021, Infrastructure Canada a lancé un appel de demandes afin de trouver une ou plusieurs organisations capables de fournir, aux exploitants d'autobus de transport en commun de tout le Canada, des services de planification complets, neutres et de haute qualité pour l'électrification des parcs de véhicules.

Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) a été choisi pour aider les exploitants d'autobus de transport en commun en menant des études complètes et précises sur la planification et l'électrification d'autobus de transport en commun à zéro émission.

La transition vers les autobus à zéro émission exige une planification minutieuse et une grande compréhension des différences opérationnelles et techniques. C'est pourquoi le gouvernement investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin de permettre au CRITUC de travailler avec les exploitants d'autobus de transport en commun pour terminer le travail de planification et renforcer la préparation à la transition vers des parcs d'autobus de transport en commun à zéro émission. Leur travail aidera également les collectivités à relever les principaux défis liés à l'électrification du transport en commun.

En soutenant l'innovation dans le domaine du transport en commun, le gouvernement du Canada continue de favoriser des solutions nouvelles et créatives qui soutiennent le secteur manufacturier canadien, réduisent les émissions et renforcent notre économie.

Investir dans les infrastructures de transport en commun permet de bâtir des collectivités fortes partout au pays et d'offrir une meilleure qualité de vie aux Canadiens. Cela fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à créer des emplois, à lutter contre les changements climatiques et à rebâtir une économie plus durable et plus résiliente.

Citations

« Les investissements dans les autobus à zéro émission aident à réduire la pollution, soutiennent le secteur canadien de la fabrication et constituent une étape importante de l'atteinte de notre objectif de 2050. Nous sommes fiers de faire équipe avec le CRITUC pour donner aux exploitants de transport en commun le soutien dont ils ont besoin pour faire la transition vers les autobus à zéro émission et les technologies plus durables. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les technologies de l'électricité et de l'hydrogène sont coûteuses et compliquées. Les organismes de transport en commun ont besoin des bons modèles pour prévoir la manière dont les autobus électriques et à hydrogène fonctionneront dans leurs collectivités, et pour prévoir les coûts de ces véhicules. Il s'agit d'un moment crucial dans l'histoire de la lutte contre les changements climatiques au Canada. Ce programme permettra aux organismes de transport en commun de passer du point zéro - lorsqu'on ne sait pas par où commencer -à l'électrification complète du parc de véhicules et à la préparation à la décarbonisation. Il mettra le pays sur la voie des réseaux de transport en commun à zéro émission pour le 21e siècle. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 18,5 milliards de dollars dans 1 350 projets de transport en commun pour les collectivités de tout le pays. Il s'agit du plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada .

a investi plus de 18,5 milliards de dollars dans 1 350 projets de transport en commun pour les collectivités de tout le pays. Il s'agit du plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Dans le cadre de son Plan climatique renforcé, le Canada s'est engagé à fournir du financement pour le transport en commun. Le Plan vise à encourager les modes de transport plus propres, comme les véhicules à émissions faibles ou nulles, le transport en commun et le transport actif, afin de rendre les collectivités plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques.

s'est engagé à fournir du financement pour le transport en commun. vise à encourager les modes de transport plus propres, comme les véhicules à émissions faibles ou nulles, le transport en commun et le transport actif, afin de rendre les collectivités plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars pour soutenir des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars pour soutenir des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission, annoncé en août 2021, comprend un financement de 2,75 milliards de dollars sur cinq ans pour aider les exploitants de transport en commun et d'autobus scolaires à planifier l'électrification, à soutenir l'achat d'autobus à zéro émission et à mettre en place les infrastructures connexes, ce qui comprend les infrastructures de recharge et la modernisation des installations. Cet investissement est effectué en coordination avec la Banque de l'infrastructure du Canada , au titre de l'engagement pris dans son plan de croissance triennal d'investir dans les autobus à zéro émission.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Grace Reilly, Agente des relations gouvernementales et publiques, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), [email protected], 514-244-3244; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]