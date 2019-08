Le gouvernement du Canada soutient le secteur de l'acier et de l'aluminium de l'Alberta

Un investissement fédéral aide dix entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium de l'Alberta à diversifier leurs produits, à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts

EDMONTON, le 29 août 2019 /CNW/ - Le secteur de l'acier et de l'aluminium du Canada contribue de façon importante à l'économie canadienne, créant des emplois bien rémunérés et fournissant aux grandes industries des intrants essentiels.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 5 701 738 $ au profit de 10 entreprises à Edmonton, à Calgary, à Lethbridge et à Nisku.

Le financement est fourni dans le cadre de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), annoncé en mars 2019. Octroyé par les organismes de développement régional du Canada, ce financement apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication pour des projets qui améliorent la productivité, accroissent la compétitivité grâce à de nouvelles technologies et créent un plus grand nombre d'emplois hautement qualifiés.

Grâce à ce financement, ces entreprises pourront concevoir de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux établissements et installer de l'équipement de fabrication de pointe, ce qui permettra de créer environ 150 emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium contribue de façon importante à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, fournissant de bons emplois de classe moyenne à des milliers de Canadiens et de Canadiennes. Cette initiative de financement offre un soutien constant aux petites et moyennes entreprises dans toutes les régions du Canada, tout en permettant d'adapter le soutien aux besoins régionaux.

« Notre gouvernement appuie les entreprises et les travailleurs dévoués du secteur de l'acier et de l'aluminium d'un océan à l'autre. Nos investissements pour appuyer les petites et moyennes entreprises qui produisent et utilisent l'acier et l'aluminium aideront ces entreprises à innover pour stimuler la productivité, se développer et pénétrer de nouveaux marchés, ce qui aidera à créer de bons emplois de classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les petites et moyennes entreprises de nos industries de l'acier et de l'aluminium contribuent grandement à la vitalité économique des collectivités de l'ensemble du pays. En investissant dans leur réussite, nous investissons dans la réussite de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Nos ressources en métaux sont cruciales pour la production et l'utilisation d'énergie. Notre capacité de passer à une économie faible en carbone dépend des minéraux et des métaux, dont l'acier et l'aluminium. Notre investissement dans ces entreprises novatrices qui fabriquent des produits en acier et en aluminium aide les artisans à mettre leur expertise au service de l'avenir propre que nous envisageons. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods

Soutien aux petites et moyennes entreprises de l'Alberta qui utilisent l'acier et l'aluminium

L'Initiative pour l'acier et l'aluminium soutient les petites et moyennes entreprises qui exercent leurs activités au sein des chaînes d'approvisionnement canadiennes de l'acier et de l'aluminium, les aidant à réagir aux dynamiques mondiales des marchés qui ont eu des répercussions sur leur compétitivité. Ce fonds appuie les investissements dans les projets novateurs qui amélioreront la productivité ou la compétitivité des entreprises. Il offre un financement non-remboursable à des entreprises de l'Ouest canadien.

Organisation Description du projet Endroit Aide financière A.H.M.S. Inc. Acheter et installer de l'équipement pour concevoir et commercialiser des technologies d'extrémité fluide. Nisku (Alb.) 344 250 $ C.W. Carry Ltd. Acheter et installer de l'équipement de fabrication de pointe pour augmenter la capacité de production et l'efficacité. Edmonton (Alb.) 261 107 $ DFI Corporation Concevoir, créer et fabriquer de l'équipement de ligne de tuberie pour permettre l'entrée sur le marché de gros des tubes d'empilage. Edmonton (Alb.) 500 000 $ Endurance Technologies Inc. Installer un logiciel et de l'équipement de fabrication de pointe pour augmenter la capacité de traitement. Calgary (Alb.) 1 000 000 $ GT Metal Products Ltd. Acheter une presse plieuse pour réduire les coûts de sous-traitance, élargir l'offre de produits et de services et accroître l'efficacité opérationnelle. Edmonton (Alb.) 171 238 $ M.A. Steel Foundry Ltd. Acheter et installer une imprimante 3D de sable et établir un plan de marketing pour accroître la productivité et la capacité. Calgary (Alb.) 466 000 $ Quantiam Technologies Inc. Concevoir, assembler et mettre à l'essai de l'équipement de pointe de revêtement métallique afin d'accroître la productivité et réduire les coûts de production. Edmonton (Alb.) 773 368 $ Reggin Industries Inc. Acheter et installer de l'équipement auxiliaire pour un système laser à fibre optique qui augmentera la productivité et réduira les coûts. Calgary (Alb.) 489 500 $ Southland Trailer Corp. Étendre la fabrication des remorques de gravier et des remorques routières à une installation supplémentaire et mettre en œuvre un nouveau système de production afin de réduire les déchets et les coûts. Lethbridge (Alb.) 822 150 $ Unitray Systems Inc. Concevoir, acheter et installer un système de soudage robotisé sur mesure pour augmenter la capacité de fabrication. Edmonton (Alb.) 874 125 $

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire régionale p. i., Communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada780-399-1058, narmin.hassam-clark@canada.ca

