Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un investissement fédéral de plus de 2 942 050 $ visant à ce que BioNeutra, une entreprise d'Edmonton, développe sa gamme d'ingrédients alimentaires biologiques à base de plantes pour le marché mondial.

L'aide financière de DEO permettra à BioNeutra d'acquérir l'équipement nécessaire pour doubler sa capacité de fabrication et transférer ses procédés d'embouteillage d'un fournisseur étranger à l'usine de l'entreprise en Alberta. L'investissement fédéral aidera BioNeutra à être en meilleure position pour prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, ce qui créera des emplois de qualité pour les Albertains et consolidera la réputation du Canada en tant que chef de file du secteur agroalimentaire. Au cours des quatre prochaines années, le projet devrait créer plus de 20 emplois de grande valeur.

BioNeutra se concentre sur la conversion des molécules d'amidon en ingrédients alimentaires plus sains sans modification chimique. L'usine de l'entreprise en Alberta est la seule installation en Amérique du Nord à fabriquer un type d'ingrédient alimentaire sain à partir d'amidon végétal. Ce procédé permet à BioNeutra de produire sa gamme de produits VitaFiber, une solution de remplacement au sucre naturellement sucrée, faible en calories et riche en fibres. La gamme de produits alimentaires naturels et biologiques VitaFiber est vendue aux consommateurs et aux fabricants de produits alimentaires qui cherchent à utiliser des solutions de remplacement au sucre plus saines dans leurs produits.

« La demande d'aliments sains et biologiques à base de plantes connaît une croissance exponentielle dans le monde entier, et l'Alberta est bien placée pour tirer parti de cette occasion grâce à son solide secteur agricole. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada soutient une entreprise albertaine, contribue à la création d'emplois et s'emploie à renforcer davantage l'industrie agricole du Canada. »

- L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

« Le secteur agroalimentaire présente un énorme potentiel pour la diversification de l'économie de l'Alberta, et notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les entreprises de ce secteur puissent continuer à créer de bons emplois pour les Canadiens et les Canadiennes tout en soutenant notre reprise économique. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Nous sommes ravis de la réaction des clients à notre VitaFiber durable, à base de pois. Nous savons que nos clients veulent une nutrition plus intelligente grâce à la réduction du sucre et à l'augmentation des fibres. Grâce au partenariat avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, BioNeutra accélère l'expansion de ses installations afin de répondre à la demande prévue à l'égard de ses ingrédients, ici au Canada et dans le monde entier. »

- Jianhua Zhu, Ph. D., président-directeur général, BioNeutra Global Corporation

Un investissement remboursable sans intérêt de plus de 2,94 millions de dollars de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) permettra à BioNeutra de doubler sa capacité de production et de répondre à la demande croissante des consommateurs à l'égard de ses ingrédients alimentaires biologiques à base de plantes, tant au pays qu'à l'étranger.

Fondée en 2003 et basée à Edmonton , BioNeutra est l'une des entreprises canadiennes dont la croissance est la plus rapide. Elle est une fournisseuse d'ingrédients et de produits à base de fibres de haute qualité qui contribuent à une nutrition et à un bien-être humains avancés dans des aliments fonctionnels et sains. BioNeutra s'efforce de fournir des ingrédients uniformes de qualité aux concepteurs et aux fabricants.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de DEO soutient les entreprises à forte croissance qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt à des entreprises constituées en société.

