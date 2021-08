SHAWINIGAN, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Michel Angers, maire de la ville de Shawinigan, ont annoncé une contribution de 850 000$ du gouvernement fédéral sous forme de prêt-subvention pour le projet J'ai mon appart' à Shawinigan.

Le financement sera versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) qui est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

La construction de l'immeuble de 2 étages est déjà bien amorcée au 1520 de la 10e Avenue du secteur Grand-Mère. Ce projet comprendra 12 logements abordables qui logeront des personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en plus d'une personne-ressource. Des services de supervision seront offerts 24/7 aux locataires afin de leur permettre de vivre en appartement et de bénéficier de services adaptés répondant à leurs besoins d'autonomie et d'autodétermination.

La construction du projet a débuté au printemps 2021 et s'achèvera en décembre de la même année.

Citations :

« Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de soutenir ce merveilleux projet. Cette initiative novatrice et axée sur la collaboration fournira aux futurs locataires des logements plus inclusifs et plus abordables dans la collectivité où ils se sentent chez eux. Cela témoigne de la résilience de notre communauté - et constitue un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain

« C'est un projet porteur et dès le début de cette aventure, nous avons accompagné les promoteurs pour les aider à trouver l'emplacement. Notre ville est ouverte à la diversité et accueille très favorablement l'implantation de J'ai mon appart'. Nous désirons souligner le courage et la persévérance des parents et nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent. » - Michel Angers, maire de Shawinigan

« La réalisation du projet J'ai mon appart' à Shawinigan démontre que, lorsque toute une communauté mise sur l'ouverture et la solidarité, elle peut contribuer à améliorer les conditions de vie pour les personnes en situation de handicap. L'aide financière accordée par le gouvernement fédéral en est un exemple : elle nous permet de construire un immeuble répondant à des hauts standards d'accessibilité et de rendement énergétique. C'est une avancée formidable! » - Michèle Lafontaine, présidente du conseil d'administration, J'ai mon appart

Faits en bref :

Au total, J'ai mon appart' reçoit une aide financière totale de 898,000 soit 48,000$ du programme de Financement initial et 850,000$ du FNCIL.

Ce projet respecte les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité. Tous les logements sont adaptés pour les personnes vivant avec un handicap. En l'absence d'ascenseur ce sont seulement les 6 logements du rez-de-chaussé qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique de 26,3% par rapport au code au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

2015. En 2019, la SCHL a commandé une recherche sur les divers besoins en matière de logement des personnes ayant une déficience développementale.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement propose dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Dans le budget de 2021, 750 millions de dollars de financement existant dans le cadre du FNCIL ont été avancés à 2021 - 22 et 2022 - 23. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe ou le genre.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

