L'honorable Jim Carr, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement complémentaire de plus de 3,18 millions de dollars aux bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) dans les Prairies. Cet investissement, accordé par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), s'ajoute aux 12,3 millions de dollars de fonds de la SFE accordés précédemment à ces organisations.

Le financement complémentaire vise à aider les femmes entrepreneurs des Prairies à faire face à cette pandémie et à poursuivre la croissance de leurs entreprises. Le financement soutiendra l'encadrement, le mentorat et les possibilités de réseautage. Il permettra également aux entreprises appartenant à des femmes de continuer à démarrer, à croître et à accéder à de nouveaux marchés à mesure que le Canada se rétablit.

Soutenir les femmes entrepreneurs grâce à un écosystème collaboratif

Dans le cadre de cette annonce, l'honorable Jim Carr a pris la parole lors d'un événement virtuel organisé à Winnipeg par le Women's Enterprise Centre of Manitoba. Il a parlé de l'engagement du gouvernement à soutenir les femmes entrepreneurs, et de la raison pour laquelle cela est plus important que jamais au moment où nous surmontons cette pandémie et entamons la reprise économique.

Citations

« Les femmes entrepreneurs et les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées à des défis uniques. En réponse à ces défis, notre gouvernement fournit des investissements essentiels pour que les entreprises dirigées par des femmes puissent continuer à contribuer à l'avenir économique du Canada. Les femmes entrepreneurs veulent continuer à construire leurs entreprises, et nous serons là pour les aider à mieux reconstruire. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Les femmes entrepreneurs de l'Ouest canadien contribuent de manière incroyable, et ce, chaque jour, à notre économie et à nos collectivités. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les femmes entrepreneurs des Prairies en leur offrant du mentorat, de la formation et de l'encadrement pour les aider à relever les défis actuels en lien avec la COVID-19 et à faire croître leur entreprise. Avec l'aide du gouvernement du Canada, les entreprises dirigées par des femmes reviendront plus fortes que jamais. »

- L'honorable Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre pour les Prairies

« Nous sommes très heureuses de pouvoir accorder des prêts du Fonds d'aide et de relance régionale à un plus grand nombre de femmes entrepreneurs qui s'efforcent de se rétablir et de refaire leur entreprise en cette période difficile. La détermination et la force d'âme de ces femmes sont inspirantes, et nous sommes très reconnaissantes de pouvoir fournir ces ressources supplémentaires pour soutenir leurs efforts. »

- Sandra Altner, présidente-directrice générale, Women's Enterprise Centre of Manitoba

Faits en bref

Dans le discours du Trône, le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a réitéré sa détermination à aider les femmes entrepreneurs à surmonter la crise de la COVID-19 grâce à diverses mesures, dont l'accélération de la SFE.

Un investissement global de près de 5 milliards de dollars dans la SFE renforce l'engagement du gouvernement du Canada à accroître l'accès au financement, au talent, aux réseaux et à l'expertise dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, croître et accéder à de nouveaux marchés.

Les agences de développement régional administrent la SFE au Canada. Dans l'Ouest, DEO a investi près de 38 millions de dollars pour soutenir 120 entreprises et organisations dans le cadre de la SFE.

. Dans l'Ouest, DEO a investi près de 38 millions de dollars pour soutenir 120 entreprises et organisations dans le cadre de la SFE. En mai 2020, un financement national supplémentaire de 15 millions de dollars a été mis à la disposition des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de fournir un soutien et des conseils opportuns aux femmes entrepreneurs qui font face à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

Liens connexes

APERÇUS DU PROGRAMME

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 85 millions de dollars à l'échelle nationale au Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) afin de renforcer la capacité dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de combler les lacunes dans les services offerts aux femmes entrepreneurs.





Grâce au Fonds pour l'écosystème de la SFE, plus de 50 projets ont été financés à l'échelle nationale. Ces projets sont dirigés par des organisations à but non lucratif et tiennent compte des besoins des femmes diverses et sous-représentées. Les bénéficiaires ont reçu des fonds dans le cadre d'un accord de contribution non remboursable.





Le financement était disponible par l'entremise de deux volets, un volet national et un volet régional. Le volet national a financé des projets d'envergure nationale ou multirégionale, tandis que le volet régional était destiné à financer des projets réalisés dans une région.





Depuis 2019, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a investi plus de 20,8 millions de dollars pour appuyer 18 projets dans le cadre du volet régional et plus de 2,2 millions de dollars pour appuyer un projet dans le cadre du volet national du programme. Cela représente un investissement total d'environ 23,0 millions pour 19 projets par l'entremise du Fonds pour l'écosystème de la SFE.





En mai 2020, un financement national supplémentaire de 15 millions de dollars a été mis à la disposition des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE à travers le pays afin de fournir un soutien et des conseils en temps opportun aux entrepreneures aux prises avec des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.





DEO fournit 3,18 millions de dollars de ce financement complémentaire à 10 bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE de l' Alberta , du Manitoba et de la Saskatchewan .

DÉTAILS DU PROJET

Par l'entremise du complément du Fonds pour l'écosystème de la SFE, les 10 bénéficiaires suivants recevront du financement :

Volet national

Women's Enterprise Organizations of Canada (soumis par le Women's Enterprise Centre of Manitoba ) : 500 000 $ pour tenir un symposium virtuel, mener un sondage national sur les effets de la COVID-19 sur les entreprises dirigées par des femmes et mettre sur pied une nouvelle formation ou de nouveaux outils en fonction des résultats du sondage. Le financement s'ajoute au montant de 2 254 000 $ déjà annoncé pour l'établissement d'un siège social national pour que la Women's Enterprise Organizations of Canada fournisse des services de croissance des entreprises ciblés aux femmes entrepreneurs canadiennes. Financement total : 2 754 000 $

Volet régional

Alberta

Alberta Women Entrepreneurs Association (AWE) : 550 000 $ pour fournir des services consultatifs spécialisés en affaires, du mentorat, de la formation et d'autres ressources afin d'aider des entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes à se remettre des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Le financement s'ajoute à un montant de 1 140 000 $ visant à aider l'AWE à lancer un nouveau programme de formation commerciale numérique pour les femmes entrepreneurs. Financement total : 1 690 000 $





Société d'aide au développement des collectivités du centre de l'Alberta : 107 980 $ pour faire passer la formation à des plateformes virtuelles et soutenir les services de garde d'enfants une fois que la formation pourra être donnée en personne en toute sécurité. Le financement s'ajoute à un montant de 183 300 $ visant à créer un programme d'entrepreneuriat autochtone qui sera offert dans les régions rurales et éloignées du centre de l'Alberta. Financement total : 291 280 $





Société d'aide au développement des collectivités de Lloydminster et de la région : 335 000 $ pour fournir des services consultatifs spécialisés, du mentorat, de la formation et d'autres ressources afin d'aider des entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes dans la région de Lloydminster à se remettre des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Le financement s'ajoute à un montant de 1 096 000 $ visant à créer un espace d'incubation afin de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des femmes sous-représentées dans les régions éloignées du Nord-Est de l'Alberta et du Nord-Ouest de la Saskatchewan. Financement total : 1 431 000 $





: 335 000 $ pour fournir des services consultatifs spécialisés, du mentorat, de la formation et d'autres ressources afin d'aider des entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes dans la région de à se remettre des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Le financement s'ajoute à un montant de 1 096 000 $ visant à créer un espace d'incubation afin de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des femmes sous-représentées dans les régions éloignées du Nord-Est de l' et du Nord-Ouest de la . Financement total : 1 431 000 $ Momentum Community Economic Development Society : 300 000 $ pour améliorer un programme d'études en ligne et ajouter des ressources d'encadrement à distance supplémentaires auxquelles on peut accéder en toute sécurité, sans interactions en personne. Le financement s'ajoute à un montant de 1 373 379 $ destinée à la prestation du programme Woman in Business by Design qui offre une formation en développement des entreprises aux femmes de la région de Calgary . Financement total : 1 673 379 $

Saskatchewan

Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. : 245 000 $ pour aider des entreprises agricoles appartenant à des femmes à réduire leurs coûts de transformation et à répondre à l'évolution de la réglementation dans l'industrie alimentaire en raison de la COVID-19. Le financement s'ajoute à un montant de 1 000 000 $ visant à aider des femmes entrepreneurs du secteur de la transformation des aliments en leur offrant des services de développement des entreprises tels que le mentorat, l'encadrement et la formation. Financement total : 1 245 000 $





Saskatoon Open Door Society Inc. : 250 435 $ pour offrir une formation virtuelle et aider les immigrantes à mieux accéder aux plateformes en ligne et à les utiliser pour commercialiser et vendre leurs produits. Le financement s'ajoute à un montant de 999 219 $ visant à soutenir la création d'un incubateur d'entreprises et la formation en démarrage d'entreprise pour les femmes entrepreneurs nouvellement arrivées et immigrantes récentes. Financement total : 1 249 654 $





: 250 435 $ pour offrir une formation virtuelle et aider les immigrantes à mieux accéder aux plateformes en ligne et à les utiliser pour commercialiser et vendre leurs produits. Le financement s'ajoute à un montant de 999 219 $ visant à soutenir la création d'un incubateur d'entreprises et la formation en démarrage d'entreprise pour les femmes entrepreneurs nouvellement arrivées et immigrantes récentes. Financement total : 1 249 654 $ Women Entrepreneurs of Saskatchewan Inc. : 350 000 $ pour offrir des services consultatifs d'affaires, de la formation et du mentorat à des entreprises dirigées par des femmes afin de les aider à mettre en place les nouvelles exigences de sécurité et à se remettre des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Le financement s'ajoute à un montant de 1 560 000 $ visant à élaborer et à offrir The Exchange, un programme conçu pour aider des entreprises existantes appartenant à des femmes en Saskatchewan à prendre de l'expansion. Financement total : 1 910 000 $

Manitoba

Société d'aide au développement des collectivités de Parkland : 199 000 $ pour aider des entreprises appartenant à des femmes des régions rurales et du Nord du Manitoba à passer au numérique. Le soutien comprendra du mentorat, de la formation et un programme d'incubation pour aider des entreprises appartenant à des femmes à adapter les canaux de marketing, de vente et de distribution afin de faciliter les ventes en ligne. Le financement s'ajoute à un montant de 1 215 500 $ visant à établir des centres d'affaires ruraux qui fourniront des ressources et de la formation afin de combler les lacunes en matière de services pour les femmes entrepreneurs établies dans les régions rurales et du Nord du Manitoba. Financement total : 1 414 500 $





: 199 000 $ pour aider des entreprises appartenant à des femmes des régions rurales et du Nord du à passer au numérique. Le soutien comprendra du mentorat, de la formation et un programme d'incubation pour aider des entreprises appartenant à des femmes à adapter les canaux de marketing, de vente et de distribution afin de faciliter les ventes en ligne. Le financement s'ajoute à un montant de 1 215 500 $ visant à établir des centres d'affaires ruraux qui fourniront des ressources et de la formation afin de combler les lacunes en matière de services pour les femmes entrepreneurs établies dans les régions rurales et du Nord du . Financement total : 1 414 500 $ Women's Enterprise Centre of Manitoba : 352 567 $ pour fournir des services consultatifs spécialisés en affaires, du mentorat, de la formation et des ressources aux femmes entrepreneurs des régions rurales du Manitoba . Le financement s'ajoute à un montant de 1 513 900 $ visant à améliorer la compétitivité des femmes entrepreneurs désavantagées par l'emplacement géographique, la culture et la représentation du secteur. Financement total : 1 866 467 $

